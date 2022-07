Cristofer Correia sobre urbanismos en Venezuela: Creen que echarle unas pinturitas al barrio es suficiente

Entornointeligente.com /

«Pensar que tú puedes sustituir el barrio creando una estructura nueva o creando una vivienda pública, simplemente no es viable y no ha sido viable en ningún lugar del mundo, porque es absolutamente caro, por eso decimos que lo que se ha hecho en Venezuela no es la mejor alternativa».

El profesor explicó que generalmente es una estrategia política hablar de viviendas y urbanismo, además planteó soluciones y mencionó grandes ejemplos. «Es muy cómodo para los políticos usar la bandera de la Misión Vivienda, pero esto no funciona, lo que debemos hacer es reivindicar el barrio, humanizarlo. Si hacemos una encuesta, 3 de 4 personas prefieren quedarse en el lugar donde crecieron y crearon su historia, pero con dignidad. Hoy en día se cree que para prosperar hay que salir del barrio y esa no necesariamente es la alternativa, esa estigmatización es incorrecta, además de ser una dinámica insostenible. Debemos seguir el ejemplo cercano de Medellín o Rio de Janeiro».

El también magister en Gobierno hizo especial énfasis en la desigualdad social y la maximización de la brecha desde la implementación de algunas políticas en materia de urbanismo, «debemos concienciar que tenemos profundas desigualdades en el país, no es lo mismo echar para adelante en la parte más alta de La Vega, que hacerlo en las urbanizaciones de Montalbán que están tan cerca, porque en una tienes más acceso a los servicios públicos que en otra, por la realidad de las viviendas y una gran cantidad de factores, porque las preocupaciones son distintas. Hoy el venezolano es más pobre que nunca y eso tampoco permite el crecimiento y el avance en materia urbana».

Aclaró que su planteamiento va más allá de la costumbre del régimen de pintar fachadas sin atender en profundidad los asuntos que aquejan a los sectores populares venezolanos. «Muchas veces pensamos que echarle una pinturita al barrio es suficiente. Requerimos de una intervención integral y estructural, en un sector popular, varias cosas son necesarias para su crecimiento integral, entre ellas la ampliación de vías y el movimiento de algunas viviendas, porque no se puede negar que algunas están ubicadas en lugares que no cumplen con los requisitos estructurales, la reubicación siempre es una opción para ciertos casos, pero es imposible pensar que puedes pasar una aplanadora por los barrios de Caracas y construir un montón de edificios, porque en principio, destruyes un tejido productivo que existe y que construyeron con sus propias manos, entonces debemos pensar en el avance económico que pueden conseguirse generando espacios integrales».

Correia indicó que el aspecto legal es otro de los factores que frenan el crecimiento, luego de asegurar que «un tema fundamental para la regeneración urbana es garantizar el derecho a la propiedad. Realizamos una encuesta en Caracas y 4 de cada 10 familias no tienen ningún tipo de escritura que les garantice que su casa es suya. Esto genera una inestabilidad muy grande para la gente y te cambia la manera en la que te relacionas con tu casa y con tu comunidad. En Perú entre 1996 y 2003 hicieron una jornada de titularización y quedó demostrado cómo la comunidad mejoró, sin mayor inversión de recursos por parte del Estado, la comunidad misma se dedicó a mejorar sus espacios».

El autor del libro Regeneración Urbana Inclusiva, criticó que se siga usando el tema de las viviendas como estrategia política sin resultado alguno. «No podemos ver una ciudad de una manera ajena, no se puede quedar en discursos. Mientras algunos sacan provecho político con discursos populistas, las personas en Venezuela tienen menos oportunidades que antes , tienen menos servicios públicos. Debemos eliminar las barreras estructurales que no nos permiten progresar, debemos generar políticas públicas que permitan un crecimiento claro, lo que vemos hoy es demagogia y abuso del tema para beneficios electorales, sin resultado alguno».

