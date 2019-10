Cristina, sincera: “Macri no es de lo más chispita para gobernar, es la verdad”

Entornointeligente.com /

Un tarde a pleno sol fue el escenario para la llegada de unas 6.500 personas que colmaron las instalaciones del Polideportivo Municipal, para asistir a la presentación que Cristina Fernández de Kirchner encabezó junto al escritor y periodista Marcelo Figueras.

Al igual que en todas las presentaciones de ” Sinceramente “, un telón azul, dos ejemplares del libro a los costados y dos pantallas gigantes en la parte superior a los lados de la mesa central, fueron el modesto escenario para cumplir con el repaso de algunos de los capítulos de la obra literaria, donde El Calafate es nombrado en reiteradas oportunidades.

“Es mi lugar en el mundo”, volvió a sentenciar la candidata ante el aplauso que le oficio como bienvenida la nutrida concurrencia . Cristina recordó para arrancar cuando conoció El Calafate por primera vez: “Fue en 1982, cuando vinimos con Néstor a afiliar para el PJ. Debo reconocer que no fue amor a primera vista. Después vinimos cuando me tocó encabezar la lista de Diputados Provinciales. Pero el amor definitivo por esta tierra se dio en 1991, cuando Néstor fue elector Gobernador y que vinimos a pasar unos días a la Residencia de la provincia. Fue una época muy linda. Siento todo el amor del mundo por El Calafate” aseveró la ex mandataria.

En primera fila se ubicó la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner junto al intendente de la localidad, Javier Belloni, quien compitiera con ella en las elecciones generales provinciales del pasado 11 de agosto. A la derecha de ambos, el ex gobernador santacruceño Arturo Antonio Puricelli, quien enfrentara a Kirchner en la interna del partido en la década del 90, y después fuera funcionario nacional con la llegada del santacruceño a la Presidencia de la Nación, en Fabricaciones Militares.

Cristina lanzó en medio de su alocución un claro mensaje de disciplinamiento partidario cuando sostuvo “no hay destinos individuales en el campo del proyecto nacional y popular, argentino y democrático” un mensaje que se interpretó a nivel nacional y también provincial, para superar las diferencias.

En varias oportunidades, Cristina arremetió pidiendo a su mediador hablar de lo ocurrido en el Debate Presidencial : “Vamos a hablar de lo que pasó ayer ¿no?” señaló en tono irónico, para después citar “en un momento escuché que se nos acusaba a nosotros de haber sido un gobierno planero, y resulta que esta gestión duplicó la cantidad de planes sociales” a lo que agregó “la gente quiere trabajo, no que les des un plan. Hoy hay que volver a generar trabajo en la República Argentina”.

La compañera de fórmula destacó la participación de Alberto Fernández en el Debate, y acotó “escuché varias mentiras. En un momento escuché que dijeron que tomaron deuda para pagar la deuda que dejamos nosotros. No lo podía creer”.

“Escuché también que hablaron de seguir ayudando a las pymes. Nosotros modificamos la carta orgánica del Banco Central para que haya líneas de crédito para os pequeños y medianos empresarios, para que los Bancos en vez de timbearla, le dieron un porcentaje de sus ganancias a las pymes para su desarrollo.

“Este gobierno lo único que ha hecho por el pequeño y mediano empresario es ahogarlo hasta que cierran. Liberaron las importaciones y generaron una competencia con la producción local sin resguardar a nuestros productores. Pero esto no es por impericia de chispita, esto es un problema de políticas”, agregó Fernández de Kirchner .

La referencia al Presidente de la Nación como “chispita” no quedó allí, ya que Cristina agregó “lo digo con cariño, no estoy insultando ni faltando el respeto. Para mí sería muy fácil pegar hacia muchas de las políticas del gobierno. Es fácil pegarle al muñeco cuando está en el piso. Pero es la realidad, no es de lo más chispita para gobernar, es la verdad”.

“En el Debate parecía que estaba hablando de otro, que no hablaba de su gestión” señaló Cristina.

“Los argentinos tienen derecho a saber quiénes se quedaron con el dinero que mandó el FMI. Como bien dijo Alberto en el Debate, saber qué pasó con los 38 mil millones que nos dieron y que no está en la gente. Néstor logró con mucho trabajo, el desendeudamiento, la refinanciación, la quita de intereses y ahora después de 3 años, estamos otra vez en el mismo lugar . Pero ojo, yo quiero saber quién se la llevó, porque la deuda, que la paguen los que la disfrutaron y se la llevaron” apuntó.

“¿Vamos a salir. Cristina? ” preguntó Figueras en alusión a un párrafo del libro donde Néstor Kirchner con optimismo había usado esas palabras al referirse a la renegociación que lograría después con el FMI, a lo que la autora del libro dijo “creo en la fuerza y la voluntad para cambiar la historia. No se pude esperar todo de una sola persona, pero si los argentinos se unen y ponen esa voluntad, lo vamos a lograr”.

Tras despedirse, Cristina se tomó varias fotos con niñas que subieron al estrado y gente que acercó sus ejemplares a la mesa central con el fin de obtener su autógrafo. Además del contexto político nacional, las elecciones municipales que en Santa Cruz se desarrollarán el próximo 27 de octubre en coincidencia con la elección nacional, buscaron su protagonismo en la presentación.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, la candidata logró salir entre la multitud rumbo a su vivienda particular, a la que arribó el pasado viernes junto a su nieta Elena . Mañana por la mañana tiene previsto el regreso a Capital Federal, para acompañar el próximo 17 a Alberto Fernández hasta Santa Rosa (La Pampa) donde se realizará el acto central por el Día de la Lealtad, con la presencia de gobernadores y referentes del Frente de Todos de todo el país.

D.S.

LINK ORIGINAL: Perfil

Entornointeligente.com