Cristina Pedroche en Love Island: los cinco looks más molones que ha lucido la presentadora hasta la fecha

La segunda temporada de ‘ Love Island ‘ está que quema, amigas. Tanto cuerpo escultural, tanto bikini y tanta piscina logran que nuestras ganas de verano sean infinitas, pero hoy no venimos a hablar sobre todo lo que está pasando en el programa. Cristina Pedroche , la presentadora, centra todas las miradas con sus looks imposibles.

Como de costumbre, Pedroche pasa del aburrimiento y de lo convencional al optar por diseños atrevidos, originales y no aptos para todos los gustos, las cosas como son (recordemos, de paso, el combo de toalla que se marcó hace nada en ‘El Hormiguero’ ). Debemos admitir que, en algunas ocasiones, sus outfits nos parecen too much , pero admiramos sus estilismos locos .

Ya hemos podido disfrutar de 13 episodios de ‘Love Island’ y ha llegado el momento de hacer un recop de los looks que más hemos comentado con nuestras amigas , para bien o para no tan bien.

En Trendencias Nuria Roca y Cristina Pedroche confirman que pasar desapercibidas no va con ellas en 'El Hormiguero' Top de Vivian Alarcón y pantalones de Michael Torres Combo de Gonzales Top, 252 euros . Falda, 210 euros .

El total look de Dominnico En Trendencias El diseñador de los vestidos efecto desnudo que llevan Chanel, Cristina Pedroche, Lola Indigo y Nathy Peluso El vestido verde de Guillermo Décimo El vestido neón (con ropa interior de Andres Sarda y zapatos de Luis Onofre) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Zapatos de Luis Onofre. 468 euros.

Fotos | @ cristipedroche , Luis Onofre, Gonzales

