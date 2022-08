Cristina Kirchner la inocente por Orlando Gutiérrez

Entornointeligente.com /

Sin pretender definir los conceptos de moral y ética, al entenderlo como lo definen los tratadistas y doctrinarios: «La Moral, es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. Como materia de estudio, se centra en el análisis a distintos niveles (filosófico y cultural, entre otros) de conceptos como el bien y el mal relativos a la conducta del ser humano dentro de una sociedad. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas (buenas) y cuáles son incorrectas (malas). En cambio, la ética aspira a una apreciación más universal de la responsabilidad de un individuo para con la sociedad entera, generalmente aplicada a una profesión o al ejercicio de un poder. La ética es racionalmente argumentable, se desprende de consideraciones de tipo social, legal y profesional, mientras que la moral proviene de valores absolutos e incuestionables, aunque cambiantes lentamente en el tiempo».

En el lenguaje coloquial la persona más humilde y desinformada, sin necesidad de ser un intelectual para tener claro estos conceptos de moral y ética, la simple intuición, las personas tienen muy claro lo que debería ser la moral y la ética, entre otros valores de un funcionario público, lo que pasa que esas dos palabras son, hoy día, en el ejercicio de los funcionarios públicos, términos abstractos, les son indiferentes, excluyentes, actúan hipócritamente, sin ningún rubor, con actuaciones inmorales, antiético, no son virtudes en estos gobernantes. El caso de la ex – Presidenta de Argentina, es el colmo del descaro, la máxima expresión de corrupción, si siendo actualmente Vicepresidenta cargo que sabía de su actuación y lo comprometido por las evidencias judiciales en su proceso judicial, se aseguró la inmunidad, para que el Fiscal General de Argentina ,se atrevió hacer la acusación, tenía que saber que las pruebas son contundente, enfrentar toda el aparato gubernamental, ya salió el Presidente Fernández, amenazó al Fiscal, que «ojalá no se suicide , como ocurrió con el otro acusador que aparentemente se suicidó» cuando todo les quedó la sospecha que fue mandado a matar , antes de hacer la acusación contra Cristina.

También es muy alarmante la confabulación y la solidaridad automática de los presidentes de Argentina, Colombia, México y Bolivia, cuestionable ese manifiesto por ellos mismos pero cuando otros opinan sobre Venezuela, dicen que es intromisión, pero aquí si pueden opinar ellos sobre un proceso judicial interno de Argentina, es decir estos mandatarios se fusilaron los valores morales, diplomáticos, prudenciales, lo menos que podían hacer es quedarse callados.

Pero no podemos extrañarnos, la conducta de estos presidentes que actúan con prepotencia e inobservante conductas correctas , porque basta ver como sucederá con Lula el corrupto mayor, ex – convicto, confeso, condenado y, ahora, anda con su cara muy lavada, lo grave aquí no son las virtudes de estos mandatarios, como también Rafael Correa de Ecuador, Ortega en Nicaragua, el de Cuba, Zelaya en Honduras y en Venezuela, que es el principal socio , no olvidemos el financiamiento a la campaña de Cristina, el caso del empresario Guido Antonini el inobservante proceso el ‘valijagate’ dijo que no sabía de la existencia de ningún dinero y que la maleta no era suya, con 800 mil dólares en el 2007. El secretario personal de Cristina, que lo agarraron, como dice el dicho con las manos en la masa, saltando con bolsas de dinero a un convento de monja y la libreta donde anotaba la mordida a los empresarios con nombre y monto. La actuación de la empresa de construcción Odebrecht que reveló la corrupción sistemática en Latinoamérica.

Lo triste no es tanto el ciego sino quienes le dan el garrote, los electores, será que han cambiado el patrón de sus valores como sociedad, que son cambiantes y así lo dice los estudios filosóficos, sociológicos, culturales, es la única explicación, para que estos presidentes sean elegidos, a pesar de sus valores morales y éticos, sin entrar en otras menudencias, deberíamos tener presente las sabias palabras, en la antigua Grecia, Platón decía: «El verdadero bien del hombre, la felicidad, habrá de alcanzarse mediante la práctica de la virtud».

Publicidad

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com