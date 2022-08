Cristina Fernández recibe apoyo de organizaciones de DD. HH.

Entornointeligente.com /

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, recibió este lunes a representantes de asociaciones y organizaciones de derechos humanos encabezadas por las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes expresaron su apoyo ante la persecución judicial de la que es víctima la expresidenta.

En el encuentro celebrado en el salón Illia del Senado, la lideresa argentina llamó a la oposición a resolver «su interna de otra manera entre los halcones y las palomas pero no a costa del funcionamiento de la democracia.»

La reunión que acogió además a las Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, H.I.J.O.S. Capital, y CELS, entre otros, tiene como precedente un pronunciamiento de los organismos de DD.HH. en contra del pedido de condena impulsado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 29, 2022 A su vez, Fernández denunció el vallado en las inmediaciones de su residencia para impedir la cercanía con quienes rechazan la posible e injusta pena de 12 años en medio de una fuerte guerra jurídica.

En este sentido, la representante peronista recordó los sucesos del 2001 que «fueron tremendos con alguien que quiso demostrar autoridad con un estado de sitio y terminaron con 38 muertos y un gobierno inconcluso».

De igual forma, instó a tratar de «demostrar que son mejores uno, que la Presidenta del Pro es mejor que el Jefe de Gobierno es mejor que Macri, me parece bárbaro pero no a costa de la vida, de la sangre y la seguridad de los argentinos».

Asimismo, destacó que «el querer ser presidente, es legítimo. Todos los dirigentes de la oposición tienen derecho a querer ser candidato de esa fuerza política pero no lo hagan a costa de la vigencia de la democracia. Dejen de espiar, dejen de filmar manifestantes.»

La vicepresidenta convocó al jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a cesar la operatoria policial mientras expresó que si al alcalde «lo pinchan y le dicen que no tiene carácter y sale la otra a chicanearlo por televisión entonces manda camiones a mi casa».

En consonancia, lo llamó a no ser «ridículo» puesto que «así no se demuestra la autoridad, créame. La autoridad no se demuestra con los débiles, se demuestra cuando se tiene autoridad con los poderosos. Lo demás es un ejercicio o simulación de autoridad».

Entretanto, el juez argentino, Roberto Gallardo ordenó este lunes a Rodríguez Larreta a finalizar el bloqueo en las calles cercana al domicilio de la exmandataria, el cual tiene el fin de crear un estado de sitio, según consideran diputados del Frente de Todos.

