Cristina Fernández de Kirchner aseguró que no se dio cuenta de que era apuntada con un arma de fuego (+ detalles del acusado)

Cristina Fernández de Kirchner declara que no se dio cuenta de que era apuntada con un arma de fuego

La vicepresidenta argentina prestó una declaración testimonial desde su departamento en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, tras el ataque que sufrió el jueves por la noche. Dijo allí que no se dio cuenta de que la apuntaban con un arma de fuego a centímetros de la cabeza.

La declaración la hizo ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, a quienes durante una hora brindó detalles de lo sucedido la noche anterior, cuando un hombre de 35 años accionó un pistola Bersa a pocos centímetros de distancia de ella. La exmandataria precisó que solo cuando subió a su departamento y le mostraron fotos del atacante se dio cuenta de lo ocurrido, recogen los medios.

Fuentes del caso detallaron, después de concluida la declaración testimonial, que por el momento la líder peronista no ha pedido ser querellante en este expediente.

El autor del atentado contra Cristina De momento, las autoridades investigan el perfil del detenido, Fernando Sabag Montiel , quien este viernes se negó a declarar ante la justicia, para determinar si actuó solo o si respondía a órdenes de alguien más.

El hombre, nacido en Brasil pero radicado en Argentina, es el único detenido por el intento de asesinato contra Kirchner. Continuará retenido en una dependencia policial de Buenos Aires mientras avanza la investigación.

Además de Cristina Fernández, al menos 30 testigos pasaron por el juzgado de Capuchetti para dar detalles sobre lo ocurrido, entre ellos manifestantes que estaban en el lugar, policías federales y custodios de la vicepresidenta.

Sabag Montiel tiene 35 años, nació el 13 de enero de 1987 en el estado de Sao Paulo, en Brasil, pero tiene residencia en el desde 1993, informaron fuentes de la Dirección de Migraciones del país.

El acusado tenía permiso para portar armas , informó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Sabag Montiel ya tuvo problemas con la Justicia: la Policía informó que fue detenido por «uso de arma impropio» por la portación de un cuchillo de gran tamaño en 2021.

Fernando André Sabag Montiel tiene dos tatuajes vinculados a la simbología del nazismo, que indican que pertenece a alguna organización neonazi. Uno está en el codo izquierdo y otro en el dorso de la mano derecha.

En dos videos difundidos por el canal local Crónica TV se ve y escucha opinar al acusado a mediados del mes de agosto sobre distintos temas de la actualidad argentina.

Un reportero le pregunta: ¿Massa sí o Massa no?, en referencia al recién nombrado ministro de Economía. Y Sabag Montiel respondió: «No, ni a palos». Después, en una aparente crítica a la política social del gobierno, el sospechoso de apuntar a la vicepresidenta dijo: «Mi novia tenía planes sociales, pero dejó de tenerlos, porque no da cobrar planes cuando podés trabajar. Se sale adelante trabajando, no cobrando planes». CNN se comunicó con ese canal de noticias y la producción le confirmó que ambas apariciones fueron casuales, es decir que no hubo ninguna búsqueda particular en entrevistarlo.

La Policía Federal Argentina indicó que la persona que da esas entrevistas es la misma que mantienen detenida en la Superintendencia de esta fuerza.

Además, este cuerpo confirmó que el acusado tiene un tatuaje con simbología nazi.

A su vez, ese mismo cuerpo de seguridad le confirmó a CNN la dirección del usuario de Facebook de este individuo. Sin embargo, ese perfil no aparece disponible desde la madrugada del viernes . En esa web se podía ver que seguía a grupos que aparentemente, según sus nombres, difunden mensajes de odio contra algunas ideologías políticas como el comunismo .

Imagen del Registro Nacional de las Personas publicada por Télam

