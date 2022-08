Cristina Fernández acusa al jefe de Gobierno de Buenos Aires de «sitiar» su casa con vallas y «prohibir las manifestaciones»

Entornointeligente.com /

«El 9 de diciembre del 2015, cuando finalicé mi segundo mandato como Presidenta de la Nación y me dirigía a Juncal y Uruguay para pasar allí la noche y partir al día siguiente a mi casa en el sur, no pude hacerlo». Con estas palabras, la vicepresidenta Cristina Kirchner, criticó la decisión tomada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ordenó vallar la zona de su departamento de Recoleta en medio de las manifestaciones de la militancia en su favor, tras el pedido del fiscal Diego Luciani, en la causa Vialidad de 12 años de prisión en su contra.

En un día marcado por marchas a su favor en todo el país, y luego que La Cámpora decidieran suspender la movilización convocada para Parque Lezama y trasladarla a Juncal, calle en la que vive la vicepresidenta, la ex Mandataria recordó el episodio que vivió cuando dejó la Casa Rosada para así criticar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , por su decisión. «La esquina había sido copada por militantes y simpatizantes macristas, muy violentos que me insultaban y amenazaban. Esa noche tuve que dormir en la casa de mi hija en el barrio porteño de Monserrat», relató.

A través de un documento que difundió por Twitter, Cristina Kirchner planteó que desde aquel episodio «la esquina de Juncal y Uruguay fue objeto de permanentes concentraciones de pequeños grupos de simpatizantes macristas con actitudes amenazantes y agresivas. Con parlantes y micrófonos amplificaban insultos, agravios y promesas de muerte».

Tras ello, cargó directamente contra el mandatario porteño: «En todos esos años, la policía del Sr. Larreta nunca intervino. Es más, cuidaban y garantizaban esas actitudes. Hemos llegado a ver, en el caso del Instituto Patria, a un policía de la Ciudad que confraternizaba con un energúmeno que me prometía la horca».

» Hoy amanecí con la esquina de mi casa literalmente sitiada . Las vallas colocadas por el Sr. Larreta son algo más que impedir la libre circulación. Son algo más que sitiar a la Vicepresidenta de la Nación. Quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial», continuó la vicepresidenta a días del pedido de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en su contra.

Y como cierre del texto, aseveró: «La lógica del Sr. Larreta es la misma lógica del partido judicial. Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la policía de la Ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes. Lo dicho ese día por la noche: nunca fueron ni serán democráticos».

El descargo de Cristina Kirchner fue el corolario de una serie de publicaciones que referentes de La Cámpora y funcionarios del Gobierno vertieron en las redes sociales en rechazo a la medida adoptada por el Gobierno capitalino.

Uno de los primeros en cuestionar el operativo de limpieza en los alrededores del departamento de la vicepresidenta y la instalación un vallado perimetral ante la presencia de cientos de militantes durante más de 120 horas fue el referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, quien chicaneó en Twitter: «¿¡Qué te pasa Horacio Larreta!? ¿¡Estás nervioso!?».

Horas más tarde, el camporista fue uno los primeros en llegar a la esquina de Juncal y Paraná, donde se convocó a concentrar en apoyo a la expresidenta y en rechazo a las vallas colocadas por las autoridades porteñas.

Quienes llamaron a acercarse a la casa de Cristina Kirchner no solo fueron los miembros de La Cámpora, sino también integrantes destacados del Gobierno de Alberto Fernández, entre ellos la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Por su parte, en diálogo con LN+, el dirigente social Juan Grabois expresó su apoyo a la movilización y afirmó: «Es una cosa insólita que cerquen la casa de la una de las principales líderes políticas de la Argentina cuando hay un montón de votantes de ella que quieren manifestarle su cariño. ¿Cuántas movilizaciones hubo contra Cristina acá? ¿Cuándo viste vallas».

Después, calificó de » autoritaria y abusiva» l a orden impartida por el Gobierno de la Ciudad y denunció una «actitud antidemocrática» por parte de las autoridades porteñas.

«Imagínate si la Policía cercara la casa de Mauricio Macri. Sería repudiado por la comunidad internacional. Acá no es una cuestión simplemente de los que tenemos simpatía por Cristina, es una cuestión elemental de la democracia. No se puede poner un cerco alrededor de Cristina ni de ningún dirigente, y no creo que la valla sea para evitar desmanes, sino la movilización de los simpatizantes», sentenció.

Y tras ello remató: » Queremos que saquen las vallas y que nos permitan saludar a Cristina «.



