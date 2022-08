Cristián Leporati y aparición de expresidenta Bachelet en franja del Apruebo: «Es importante, porque es la figura más cercana de la ex Concertación. No es Lagos»

Entornointeligente.com /

En conversación con El Mostrador en La Clave, el experto en marketing político, Cristián Leporati, se refirió a lo que será la aparición de la expresidenta Michelle Bachelet en la franja televisiva del Apruebo y cómo el hecho puede marcar una diferencia a sólo cinco días del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. En ese sentido, sostuvo que su participación «es importante, porque probablemente la figura más humana, más cercana de la ex Concertación no es Lagos, es Bachelet; además es mujer, ya sabemos qué pasó en la segunda vuelta presidencial hace unos meses atrás». «Es un gesto simbólico no menor», complementó. Por otro lado, abordó los hechos del fin de semana, la «performance» del Apruebo y los atropellos registrados en una manifestación del Rechazo y cómo estos pueden influir en los indecisos. «Es difícil, porque las encuestas en general indican que no hay tantos indecisos, es un grupo importante pero no tan relevante», apuntó. «No incide tanto porque es una audiencia bastante profesionalizada en cuanto a cómo relacionarse con lo que plantean los políticos», añadió.

El experto en marketing político, Cristián Leporati, se refirió en El Mostrador en La Clave a la próxima aparición de la expresidenta Michelle Bachelet en la campaña del Apruebo y cómo el hecho puede marcar un diferencia a sólo cinco días del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En ese sentido, expresó que su aparición «es interesante, porque si analizas la estrategia del Rechazo, normalmente ha sido la de usar exrostros de la Concertación, porque desean llegar a ese público. Personas que votaron por Lagos, Frei, Bachelet, postdictadura y quieren reforzar ese punto, a esos indecisos».

«Por lo mismo, que aparezca Bachelet en la franja electoral es importante, porque probablemente la figura más humana, más cercana de la ex Concertación no es Lagos, es Bachelet; además es mujer, ya sabemos qué pasó en la segunda vuelta presidencial hace unos meses atrás», complementó.

Es por esto que «es importante que aparezca Bachelet por un tema emocional, porque te refuerza esa categoría de personas que fueron parte de la Concertación. Los refuerza positivamente pero también refuerza a la mujer».

«Yo diría que la mujer aparece en política en Chile en el Siglo XXI con Bachelet 1 y Bachelet 2, es muy importante para la mujer la presencia de ella y es claramente una líder de opinión no solamente de la Concertación, es importante», manifestó.

«Es un gesto simbólico no menor», adicionó.

Performance del Apruebo y Atropellos del Rechazo Por otro lado, el académico de la Universidad Diego Portales abordó cómo los hechos ocurridos el pasado fin de semana pueden decantar a los indecisos por alguna de las opciones del plebiscito, en donde adelantó que es complicado que pase.

«Es difícil, porque las encuestas en general indican que no hay tantos indecisos, es un grupo importante pero no tan relevante. Los chilenos han pasado por muchas elecciones en los últimos meses, desde el plebiscito de entrada al de salida, por lo tanto es un público que ya se educó en la comunicación política, territorial, performances, actuaciones; debería estar sobreeducado en la retórica de la política con todas sus derivadas», señaló.

«En ese sentido, no incide tanto porque es una audiencia bastante profesionalizada en cuanto a cómo relacionarse con lo que plantean los políticos», complementó.

Asimismo, sostuvo que «no es tan relevante, creo que más bien tiene impacto fuerte porque estamos en plena campaña, entonces ambos grupos, los atropellados o los de la bandera, tratan de sacarle el máximo partido a las redes sociales y que eso contamine los medios más tradicionales como la radio, televisión, prensa, porque estamos en campaña y esos son insumos para tratar de reforzar a las huestes propias y a los indecisos».

«A la gente no le hace tanto impacto, llevamos en campaña un año, entonces no es tan llamativo», sentenció.

