Cristián de la Fuente admite que cometió un error ante escándalo de infidelidad (+video)

Entornointeligente.com /

Esta semana salieron a la luz unas imágenes muy comprometedoras con Cristián de la Fuente como protagonista. En esta ocasión, no se trata de uno de sus papeles como actor, sino de algo mucho más real.

El también conductor fue captado besando a otra mujer que no era su esposa, Angélica Castro, en un restaurante en Ciudad de México.

Aunque el artista chileno evitó hablar al respecto las horas posteriores al escándalo cuando People en Español intentó lograr su versión de los hechos, finalmente rompió el silencio.

Era el programa En casa con Telemundo el que compartía en exclusiva unas palabras claras, directas y muy contundentes de Cristián.

«Cometí un error», reconoció. «Una mujer se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto», prosiguió.

«Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad», concluyó.

Ante lo sucedido, su esposa por 20 años, Angélica, también reaccionó en las redes sociales con un mensaje y una foto muy significativos.

La reacción de la esposa

Tras la salida a la luz del comprometedor video, todas las miradas, además de sobre el actor, también se han posado en su mujer, Angélica Castro.

La actriz chilena ha reaparecido en sus redes sociales apenas horas después de que el escándalo de su pareja ocupara todos los titulares.

La también presentadora se dejó ver en bikini, tumbada y abrazada a su perrito: «Buda», escribió refiriéndose al nombre de su can.

No dijo nada al respecto a sus más de 800 mil seguidores, pero sí dio a entender su estado de tranquilidad y calma.

«Mejor sola que mal acompañada», «Energía y luz para aclarar tus sentimientos», «Brillas con luz propia», «Nunca dejes de sonreír», «Eres mucha luz en la oscuridad de ese hombre», «El amor todo lo puede», «No permitas que vuelvan a hacer lo mismo», «Perdónalo», escribieron algunos fans.

En sus historias de Instagram se dejó ver trabajando, en esta ocasión para Cranberry Chic, la comunidad de mujeres sobre moda y estilo de vida.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo)

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/ DB1cHh033LHKn1pwrCfbdG

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/ diarioprimicia

Lea También: Adam Levine niega infidelidad pero acepta que «cruzó la línea» Nacho ofreció concierto improvisado en Margarita (+video)

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com