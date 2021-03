Cristiano Ronaldo responde a su salida de la Juve con un hat trick perfecto en media hora

Entornointeligente.com / Cristiano Ronaldo celebró sus 600 partidos en primera división con un hat trick perfecto y la Juventus consiguió una victoria ante el Cagliari.

El delantero portugués anotó sus tres goles en 32 minutos, que llegaba herido de su eliminación en Champions a manos del Porto así como cientos de críticas que lo colocaban fuera del equipo.

Cristiano Ronaldo ha anotado su 57mo. hat trick de carrera y 1ro. desde enero de 2020. Ronaldo ha anotado en todos los estadios en los que ha jugado en Serie A desde su llegada en 2018-19 (18 de 18). pic.twitter.com/zUQMfC1KDf

Cristiano completó, con su triplete en el Cerdeña Arena, su lista de estadios de la Serie A en los que marcó al menos un gol. Ya son 18 de los 18 que ha pisado con la camiseta del Juventus y alcanzó los treinta goles esta temporada.

De esos treinta, 23 llegaron en la Serie A, de la que es máximo artillero con tres tantos de ventaja sobre el belga Romelu Lukaku.

Este domingo en el Cerdeña Arena, Cristiano enseñó su arsenal de recursos y siguió perfectamente las promesas realizadas el día anterior con un mensaje en redes sociales.

“Más importante que la cantidad de caídas que sufres en la vida, es la rapidez y la fuerza con la que te recuperas …. ¡Los verdaderos campeones nunca se rompen! Nuestro foco ya está en Cagliari, en la lucha de la Serie A, en la final de la Copa de Italia y en todo lo que aún podemos lograr esta temporada” , piblicó Cristiano el sábado.

Y, al parecer, se recuperó de forma rápida.

Gol di destro, di sinistro e di testa per @Cristiano : prima “tripletta perfetta” per un giocatore della Juve in @SerieA da agosto 2007 pic.twitter.com/x7JMLBO12V

Abrió el marcador en Cagliari con un golazo de cabeza tras un saque de esquina lanzado por el colombiano Juan Cuadrado y lo celebró con habitual grito “Siuu”.

Amplió distancias a los 25 minutos desde el punto de penalti y selló el triplete en el 32, al superar al meta Alessio Cragno con un potente disparo con la zurda. Fue en ese momento cuando se acercó a una cámara ubicada a pie de campo y se llevó un dedo a una oreja, un gesto claramente referido a sus críticos.

