Cristiano Ronaldo quer jogar no Euro 2024

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo foi na terça-feira distinguido na gala Quinas de Ouro 2022, juntamente com os treinadores José Mourinho e Abel Ferreira, e assumiu o desejo de estar presente no Mundial 2022 e no Euro 2024.

O avançado dos ingleses do Manchester United, que recebeu o prémio por se ter tornado no maior goleador de selecções, garantiu que o seu caminho «ainda não terminou», pelo que quer participar no Mundial do Qatar, no próximo Inverno, e no Euro 2024, na Alemanha.

«O meu caminho ainda não terminou, vão levar um bocadinho mais de carga do Cris. Sinto-me ainda motivado, a minha ambição está lá em cima. Estou numa selecção com muitos jogadores jovens com um futuro extraordinário. Quero continuar a fazer parte [da selecção] no Mundial [do Qatar] e no Europeu [de 2024], assumo já. Já tinha saudades de receber um prémio», manifestou o capitão da equipa principal das «quinas», pela qual contabiliza um total de 117 golos em 189 jogos.

O ponta-de-lança de 37 anos tornou-se no maior goleador a nível internacional a 1 de Setembro de 2021, então ao ultrapassar a cifra dos 109 golos do já retirado iraniano Ali Daei, no encontro com a República da Irlanda, no Estádio Algarve, onde anotou um «bis» na recta final do encontro da fase de qualificação para o Mundial 2022.

LINK ORIGINAL: Publico

