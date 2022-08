Cristiano Ronaldo: Le aconsejan que debería fichar por el Bayern Múnich

Entornointeligente.com /

«Cristiano es un jugador que tiene una capacidad enorme. La mantiene. Ahora está en un momento en que quiere luchar para estar en la Liga de Campeones y no la Liga Europa. Yo no sé qué va a pasar, pero, donde vaya, va a jugar a un nivel muy alto. Si yo estuviese en su posición y pudiera escoger, iría al Bayern de Múnich, pero es una opinión personal, no sé nada, no he hablado con él y no sé si será posible o no» , afirma en una entrevista con Efe. El técnico del Al Wahda de Emiratos Árabes, que dio por concluida una exitosa etapa en el Sporting Braga a la conclusión del curso pasado, considera que el Bayern le brindaría «la posibilidad de ser campeón en otro país, de poder ser el máximo goleador y poder luchar por la ‘Champions'». En todo caso, precisa que allá «donde juegue, sin duda seguirá dando buen nivel». «Tiene desafíos aún, está batiendo marcas y tiene algunos récords por superar. Lo va a intentar hasta el límite de sus fuerzas», asegura el preparador luso. Carvalhal entiende que mantener «un nivel muy alto 13 o 14 años» como el argentino Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, es «tremendo», y cree que el futbolista del Manchester aún tiene cuerda. «Cuando entienda que no puede, se va a retirar, pero no ha llegado ese momento», advierte el entrenador portugués, que digirió al Swansea en la Premier League. Más en Andina: ? El delantero peruano Santiago Ormeño, tras anotar el gol de la victoria del Chivas en el Torneo Apertura de la Liga de México, fue elogiado por su técnico Ricardo Cadena. https://t.co/HfvQRf9Rt9 pic.twitter.com/f1leLAd6MH

Publicado: 24/8/2022

