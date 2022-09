Cristiano Ronaldo, Frenkie de Jong, Memphis Depay: ¿Qué jugadores finalmente no fueron transferidos durante la ventana de verano?

Entornointeligente.com /

Con el cierre de la ventana de pases, algunos movimientos que parecieron probables durante todo el verano finalmente no se materializaron. Si bien el prolongado y público cortejo de Frenkie de Jong con Manchester United fue el de más alto perfil, también hubo otros nombres reconocidos que inesperadamente se quedaron adonde estaban.

Selecciones Editoriales Graham Potter, DT del Brighton, entre los candidatos para dirigir el Chelsea 20h Haaland, Lewandowski y Jorge Sánchez: Todos los refuerzos para la Champions League 2022-23 21h 1 Relacionado Hay varias razones por las cuales los jugadores pueden no marcharse: los propios protagonistas pueden optar por quedarse e intentar relanzar una carrera tambaleante; también están los que pueden haber sobrepasado a sus clubes actuales, pero cuyo perfil y contribución son demasiado integrales como para permitirles marcharse; y en ocasiones un acuerdo fracasado puede comprometer la carrera de un jugador a corto plazo. A continuación, analizamos una selección de jugadores que, por una razón u otra, podrían haberse beneficiado cambiando de club durante el verano.

Cristiano Ronaldo , 37 años, Manchester United Photo by Visionhaus/Getty Images De potencialmente cerrar su segundo ciclo en Old Trafford en una nota relativamente alta -pocos pueden discutir su contribución individual la temporada pasada- los ambiguos acontecimientos que rodearon al portugués este verano – ¿estaba orquestando un pase a otro lugar? – pueden haber dejado a algunos aficionados con dudas sobre su compromiso. Mientras Erik ten Hag empieza a dejar su huella en Manchester United sin que Cristiano haya desempeñado un rol significativo en el notable repunte del club desde el comienzo de la temporada, ganando los últimos cuatro partidos, es legítimo preguntarse si el jugador de 37 años podría seguir siendo una figura periférica bajo la dirección del neerlandés. Si bien no hay razones obvias para que Cristiano, obsesionado con su estado físico, no siga teniendo un impacto decisivo en el más alto nivel, es difícil pensar en otro proyecto que le atraiga tanto como le atraería al club, o viceversa.

Memphis Depay , 28 años, Barcelona De ser una figura habitual -y aportar una contribución bastante positiva- durante su primera media temporada en el Camp Nou, el valor del internacional neerlandés ya había empezado a decaer cuando Xavi Hernández tomó las riendas del equipo. Terminar siendo un jugador marginal ciertamente no estaba en los planes cuando el ex delantero de Manchester United fichó con Barcelona después de cuatro temporadas destacadas en la Ligue 1 con Lyon .

Sorprendentemente, a pesar del interés de Chelsea hacia el final de la ventana de pases, Depay optó por quedarse en Barcelona. No sólo parece que el entrenador Xavi Hernández le está dando aún menos oportunidades que al final de la campaña pasada (todavía no ha participado en un partido de liga), sino que la reciente racha de fichajes de Barcelona ha agudizado considerablemente la competencia por las posiciones ofensivas.

Frenkie de Jong , 25 años, Barcelona Photo by Fran Santiago/Getty Images Otro neerlandés que acabó quedándose en Barcelona en lugar de abandonar el barco para recalar en la Premier League. El posible fichaje de De Jong por Manchester United (o Chelsea) sin duda fue el «no acontecimiento» más sonado de la ventana de pases de este verano. La historia -parcialmente reproducida por los medios- siempre fue una novela cambiante que llegó a tener acusaciones de promesas incumplidas y amenazas de acciones legales. En un esfuerzo por equilibrar las cuentas y hacer malabares con sus finanzas para cumplir con los requisitos del tope salarial de La Liga, Barcelona habría acordado una cifra de 75 millones de euros con Manchester United.

Pero con De Jong mostrando que no tiene intención de dejar Cataluña, el punto muerto resultó en una demostración pública de distanciamiento rara vez visto entre club y jugador. Desde afuera, parecería que la animosidad entre las partes ha sido de la clase que no tiene retorno, pero extrañamente, el mediocampista neerlandés ha jugado en los primeros cuatro partidos de liga de Barcelona (aunque fue titular sólo en uno). De todas maneras, es difícil imaginar que las heridas puedan curar demasiado rápido.

Wilfried Zaha , 29, Crystal Palace Si bien no está en el radar, es justo decir que el impacto de Zaha en Crystal Palace durante las últimas temporadas ha sido subestimada fuera del sudeste de Londres. Dejando de lado que su mal paso por Manchester United – donde su carrera en la Premier League se redujo a entrar desde la banca dos veces – podría respaldar la idea de que el internacional de Costa de Marfil no está capacitado para un «club grande» o que ha sido constantemente excluido del mercado por su alto valor, se puede argumentar que Zaha ha madurado en un jugador que merece algo más que un equipo destinado a la mitad de la tabla o algo más que ser considerado sólo como una presencia en el contraataque.

Basándonos en su arranque de temporada (cuatro goles de jugadas abiertas en cinco apariciones en la Premier League) hay pocas señales que indiquen que el delantero podría bajar su intensidad, y además tiene un buen juego reteniendo la pelota por el medio. Pero con un supuesto interés de Chelsea el mes pasado, no ver al jugador de 29 años en la Champions League esta temporada podría terminar siendo una oportunidad perdida.

Eden Hazard , 31, Real Madrid Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images Aunque en ningún momento pareció probable que el belga pudiera dejar el Bernabéu este verano – aparentemente basados en su propia determinación de dar pelea por un lugar en el primer equipo o porque había pocos clubes que quizá le podrían hacer una oferta lo suficientemente tentadora – ver cómo respondería Hazard en el rol de jugador clave con responsabilidad agregada en otro lado, de todas maneras, es una idea intrigante.

Con un exceso de opciones en el ataque, en zonas abiertas y profundas, en un equipo repleto de potencia, ritmo, intensidad y movilidad, es difícil imaginar que esta termine siendo la tan esperada campaña de resurrección de Hazard – o que algo así pueda suceder en Real Madrid. Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, el prospecto de contar con tiempo de juego regular también podría ser muy útil.

Ruben Neves , 25, Wolverhampton Aun del lado más beneficioso de la mitad de los veinte, no hay un apuro desesperado para que el portugués se marche de Molineux. Habiendo dicho eso, se podría argumentar que el período de transferencias que acaba de pasar ha sido el verano de la oportunidad para los mediocampistas defensivos con un juego de pases estable (sólo por mencionar algunos: Manchester City sumó a Kalvin Phillips , Manchester United sumó a Casemiro y Liverpool fichó a Arthur en calidad de préstamo).

Con su contrato vigente por dos años más, la determinación de los Wolves de conservar a su mediocampista influyente podría ser puesta a prueba apropiadamente la próxima temporada. Dejando de lado lo mucho que habría que aplaudir su lealtad con el club al que se sumó en el Championship, Neves (quien hizo su debut en la Champions League con FC Porto a los 17 años) es un jugador de calidad que uno espera ver con regularidad en la competencia europea.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com