Cristiano Ronaldo: DT del Manchester United asegura que CR7 no está en venta

Entornointeligente.com /

«Cristiano no está en venta, forma parte de nuestros planes. Preparo la próxima temporada con él», indicó el técnico holandés en Bangkok, donde su equipo se enfrenta al Liverpool el martes (13h00 GMT). El quíntuple Balón de Oro no tomó el avión con sus compañeros el viernes, debido a un «problema familiar», según su club, aunque la prensa inglesa habla desde hace semanas de sus ganas de cambiar de aires esta temporada. El delantero de 37 años, con contrato hasta 2023, habría expresado su deseo de ser traspasado, cuando los «Red Devils», decepcionantes sextos de la Premier League del precedente ejercicio, no disputarán la Liga de Campeones este año. «He hablado con Cristiano antes de que esta cuestión (de su marcha, NDLR) fuera evocada. Tuvimos una muy buena conversación», afirmó Ten Hag, que comienza en sus nuevas funciones en el Manchester United. El futuro de «CR7» podría depender de la reconstrucción iniciada por el exentrenador del Ajax de Ámsterdam, que desea un refuerzo «en el centro del campo y en ataque». «Tenemos una buena plantilla, con potencial. Si hay una oportunidad de reforzarse, la aprovecharemos», declaró el holandés, sin comentar el rumor de Frenkie de Jong, el centrocampista del FC Barcelona, que es cortejado por el club inglés. Tras el Liverpool en Bangkok, su primer amistoso de pretemporada, los «Red Devils» continuará su gira en Australia, hasta el 23 de julio. Cristiano Ronaldo enseñándole a saltar a Novak Djokovic. #CR7?? pic.twitter.com/oqpxYGjXQU

— Blue (@BlueboyCR7) July 11, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 11/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com