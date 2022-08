Cristiano Ronaldo diz que guarda livro de «mentiras» da imprensa a seu respeito

Entornointeligente.com /

O avançado português Cristiano Ronaldo, cuja saída do Manchester United está em todos os debates, revelou esta quarta-feira no Instagram que guarda um livro de «mentiras» da imprensa a seu respeito.

Relacionados premier league. Ronaldo regressa mas Man. United perde em casa com o Brighton (veja os golos)

reino unido. Polícia britânica admoesta Ronaldo por ter atirado ao chão telemóvel de adepto

inglaterra. Ronaldo reage aos rumores sobre futuro: «Continuem que um dia acertarão»

Ao comentar numa página de fãs na rede social, Cristiano escreveu que dará uma entrevista «daqui a umas semanas» para contar «a verdade» sobre sua situação no clube inglês.

«Saberão a verdade quando der uma entrevista daqui a umas semanas. Tenho um livro de notas e nos últimos meses, das 100 notícias que fizeram, só acertaram cinco. Imaginem como são as coisas. Fiquem aí com essa dica», comentou o jogador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O português, de 37 anos, ainda tem um ano de contrato com o Manchester United. Retomou os treinos de pré-temporada com a equipa em julho, depois de não participar no estágio dos ‘Red Devils’ na Ásia e na Austrália.

«Tinha problemas familiares», explicou o português Bruno Fernandes, companheiro de equipa.

Esta ausência foi vista por muitos veículos de imprensa britânicos como uma prova do desejo de Cristiano de deixar o United, que está fora da Liga dos Campeões nesta temporada, para ir para um clube que irá disputar a competição.

O português jogou os 90 minutos da derrota dos ‘Red Devils’ por 4 a 0 para o Brentford no último fim de semana, resultado que deixou a equipa na lanterna do Campeonato Inglês.

Para piorar a situação, o próximo adversário do United é o Liverpool, que apesar de não ter vencido os seus dois primeiros jogos, é um dos favoritos ao título.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com