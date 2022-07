Cristiano Ronaldo, De Jong, elección de capitán y más: el nuevo entrenador del United detalla sus planes en ESPN

Entornointeligente.com /

Erik ten Hag lleva tres semanas en su tarea de revivir al Manchester United . El holandés, nombrado entrenador este verano después de que el club terminara la temporada pasada con Ralf Rangnick como técnico interino, ha llegado para tratar de poner fin a una mala racha en Old Trafford, el club no ganando un título de la Premier League desde hace nueve años y cinco años sin ganar un trofeo de cualquier tipo.

Su reinado tuvo un comienzo positivo tras las victorias sobre Liverpool (4-0) y Melbourne Victory (4-1) durante la gira de pretemporada por Tailandia y Australia, mientras que ha incorporado tres nuevos jugadores a su plantilla: los defensas Tyrell Malacia y Lisandro Martínez y el mediocampista Christian Eriksen.

Ten Hag , que actualmente prepara a sus jugadores para la nueva temporada, se tomó un descanso del entrenamiento en Melbourne para sentarse con la prensa, incluido ESPN , para hablar sobre por qué aceptó el puesto, su enfoque como entrenador, Cristiano Ronaldo , el centrocampista del Barcelona , Frenkie de Jong , y sus esperanzas para su nueva era en el Manchester United.

Erik Ten Hag, técnico del Manchester Getty Images ESPN: ¿Cómo has encontrado la pretemporada hasta ahora? Ten Hag: Bien. Creo que ya llevamos tres semanas de camino, dos con la plantilla completa y creo que lo hemos hecho bien. Los jugadores responden bien a las exigencias que tenemos. Establezco algunos estándares, presentamos cómo jugamos y estoy satisfecho con eso.

ESPN: Algunos de los jugadores dicen que ha sido una de las pretemporadas más duras que han experimentado ¿Crees que es necesario abordar el nivel de forma física del equipo? Ten Hag: Sí, es por eso que los empezamos bastante temprano, la forma física, pero también quería incorporar una cierta forma de jugar. No se hará cuando acabemos la pretemporada, pero cuando acabemos la pretemporada tenemos que sacar resultados.

ESPN: ¿Cuál es esa forma de jugar? Ten Hag: Queremos jugar un fútbol proactivo y ofensivo. Queremos jugar bien, pero si no jugamos bien, aún así tenemos que ganar.

ESPN: ¿Quieres que el Man United juegue como tu Ajax? Ten Hag: No lo creo. Nuestro equipo será diferente, por supuesto, porque son jugadores diferentes, un fútbol diferente, eso está claro. También hay un puente directo a Man United. Finalmente se trata de los jugadores que tienes porque no puedo cambiar el estilo de un jugador.

ESPN: ¿Cómo ha tratado de transmitir su mensaje a los jugadores? Ten Hag: Tengo un paquete de herramientas que tienes como entrenador. Por supuesto, las capacitaciones, reuniones, colectivas y también individuales, y todas tienen su propia temática y temas. Además, es un proceso y finalmente [tiene] que mantenerse unido. Tiene que ser una estructura en el equipo, una plataforma sobre cómo podemos ganar juegos.

Selecciones Editoriales Cristiano tiene un año y otro opcional en su contrato con el United 2d EFE Facundo Pellistri continuaría su carrera en Portugal o Italia 1d ¡EN VIVO! Altas, bajas y rumores de cara a la ventana de fichajes del verano 5h ESPN Digital 2 Relacionado ESPN: Eso seguramente llevará tiempo, entonces, ¿cuál crees que es un objetivo realista esta temporada? Ten Hag: El primer objetivo es ganar todos los partidos, ese tiene que ser nuestro enfoque, eso pertenece al Man United.

ESPN: ¿Qué te da la confianza de que puedes tener éxito donde otros han fallado? Ten Hag: Debo decir que tengo una fuerte creencia. Este es un gran desafío, pero hasta ahora, en todos los lugares en los que he estado, he sacado el máximo provecho de mis equipos, y este es el proyecto más difícil. Me doy cuenta de eso, pero estoy aquí, así que estoy convencido de que puedo hacerlo.

ESPN: La temporada pasada fue muy decepcionante para United ¿Has notado que la confianza de los jugadores se haya visto afectada? Ten Hag: Sí, eso creo. Puedes ver que afecta a los jugadores. Ahora hay que animarlos y motivarlos. Estamos tratando de recuperar la confianza. Ese es uno de los puntos importantes para tener éxito, que tengas confianza en ti mismo como individuo y como equipo.

ESPN: Ralf Rangnick dijo que se necesitarían dos o tres ventanas de transferencia para alcanzar al Manchester City y al Liverpool, ¿estás de acuerdo? Ten Hag: No haré tal declaración. Quiero sacar el máximo de los jugadores que están ahora aquí y creo que es del Manchester United que siempre buscas lo mejor, la competencia, porque esa es una herramienta para levantar a un jugador.

ESPN: El club ha cambiado su estructura recientemente y claramente has tenido una gran influencia en las transferencias. ¿Qué ha hecho con [el director de fútbol] John Murtough y cómo opera el club en el mercado de fichajes? Ten Hag: Creo que cooperamos bien con John Murtough , muy buena comunicación. Es lo mismo que pienso de [CEO] Richard Arnold . Me siento muy cómodo con eso.

ESPN: Has fichado a Lisandro Martínez del Ajax. ¿Es un jugador que ves como una pieza clave del equipo? Ten Hag: Creo que los jugadores que están allí, tenemos la perspectiva inmediata para contribuir y también incluye a Martínez. Lo traemos para reforzar no la plantilla, sino el equipo.

ESPN: ¿Qué te hizo querer firmarlo? Ten Hag: Creo que tenemos buenos jugadores allí [en defensa], pero también creo que necesitamos un equipo que también sea bueno y profundo. Pero analicé al United el año pasado en la parte izquierda de la defensa. Es zurdo y eso es una ventaja en la posesión y en la defensa. Y también trae un [espíritu] sudamericano. Agresividad, control. Puede aportar espíritu al equipo. Creo que encajará muy bien con el Manchester United y la forma en que jugamos.

ESPN: Ha firmado a Malacia y Martínez de los Países Bajos, y Eriksen ha jugado para el Ajax; ¿Hay alguna estrategia detrás de apostar por jugadores que hayan jugado en Holanda? Ten Hag: Me gustaría fichar jugadores ingleses porque creo que solo hay un criterio y es la calidad en combinación con el precio. Parece que los jugadores ingleses son bastante caros. Es un hecho que no puedes negar. Al final se trata de calidad.

ESPN: Te gusta jugar con una línea defensiva alta. ¿Crees que Harry Maguire puede jugar así? Ten Hag: Creo que sí. Y creo que tenemos buenos medios centrales y Harry es uno de ellos. Puede jugar por la izquierda y por la derecha porque es un central diestro.

El defensa del Manchester United, Harry Maguire, durante el entrenamiento de pretemporada Getty Images ESPN: ¿Hubo algún debate interno acerca de mantener a Harry como capitán o pensó en someterlo a votación de los jugadores? Ten Hag: No. Siempre veo la capitanía como un tema que yo dicto. La comunición en el equipo para mí es un punto importante y siempre hablo de un grupo de líderes. El capitán es muy importante y estoy contento con él.

ESPN: Has fichado a tres jugadores hasta ahora y hay otros jugadores que el United busca, como Frenkie de Jong. ¿Cuáles son sus expectativas de eso? Ten Hag: Estamos buscando un jugador que pueda jugar en la posición de mediocampo de contención, pero tiene que ser el adecuado. No hay muchos en ese puesto capaces del nivel que exigimos. Cuando no podamos encontrarlo, tenemos que solucionarlo con los jugadores de nuestro equipo ahora desarrollaremos uno en esa posición.

ESPN: Si no puede fichar a De Jong este verano, ¿preferiría esperar a ficharlo más adelante o fichar a otro ahora? Ten Hag: No reaccionaré ante un determinado jugador. Necesitamos al jugador adecuado. Tenemos una lista y lo calificamos como el jugador que tiene las competencias para desempeñar ese papel. Actuaremos en el momento en que el jugador esté disponible.

Frenkie De Jong durante un partido del Barcelona en la temporada 2021/22 Getty Images ESPN: ¿Has hablado con Cristiano Ronaldo desde que estás de gira? Ten Hag: El mismo estado que la semana pasada en Bangkok. Ningún cambio.

ESPN: Cristiano no ha hecho la pretemporada contigo. ¿Planeas comenzar la temporada sin él para que pueda ponerse al día? Ten Hag: Creo que sí, pero está entrenando. Creo que todos sabemos que Ronaldo es un gran profesional y estará en forma, esa es la última preocupación que tengo.

ESPN: ¿Puede Cristiano jugar regularmente para un equipo de Erik ten Hag al que le gusta presionar? Ten Hag: Creo que Cristiano es capaz de hacer eso. En su carrera lo ha demostrado todo.

Cristiano Ronaldo ‘calentando’ antes del partido de la Premier League del Manchester United Getty Images ESPN: ¿Él no hará al United más lento? Ten Hag: He fijado mi demanda. Queremos jugar de cierta manera. Un jugador top puede contribuir y Ronaldo es un jugador top absoluto en nuestro equipo.

ESPN: No parece que Ronaldo salga de gira, pero ¿volverá a Manchester la semana que viene cuando el resto del equipo esté de vuelta? Ten Hag: No puedo decírtelo. No todavía.

ESPN: A Ronaldo solo le queda un año de contrato. ¿Qué tan difícil será acomodarlo cuando sabes que si se queda este verano será solo por un año más? Ten Hag: Estoy bien informado de que él también tiene una opción, ¿no?

ESPN: ¿Entonces podría quedarse más allá de esta temporada? Ten Hag: Sí, pero para ser honesto, por supuesto que he firmado aquí por tres años, pero en el fútbol también es a corto plazo. Tenemos que ganar desde el principio. Así que no miro tan lejos. Tengo una estrategia, es un proceso, lleva tiempo, pero al final tenemos que asegurarnos desde el principio que hay un equipo ganador.

ESPN: Jadon Sancho y Marcus Rashford no han sido llamados ultimamente a la Selección de Inglaterra, pero ¿crees que este nuevo comienzo en Man United podría ser beneficioso para ellos y aumentar sus posibilidades de ser convocados a Qatar 2022? Ten Hag: Creo que sí. Creo que todos los jugadores quieren estar en la Copa del Mundo, y es una vez cada cuatro años. El momento no es tan frecuente, por lo que los jugadores lo sabrán. Tienen que tener eso en mente y responderán a ese hecho.

ESPN: ¿Qué tipo de entrenador eres en el vestuario? ¿Te enojas, tiras tazas de té? Ten Hag: No, pero es una herramienta que tiene un entrenador. La mayoría de las veces irá con un comportamiento normal. A veces tienes que usar todo el conjunto de herramientas que tienes.

ESPN: Sir Alex Ferguson tenía un secador de pelo; ¿Cuál es tu versión? Ten Hag: ¡No necesito secador de pelo!

ESPN: Parece que ya has traído un poco de miedo en términos de tu autoridad, ¿los jugadores saben que van a tener que comportarse y mantenerse en línea contigo? Ten Hag: Creo que uno de los problemas cuando quieres obtener resultados es que necesitas un equipo. Es organización, cooperación, y también se necesita disciplina. Cuando no hay disciplina alrededor, tampoco la encontrarás en el campo. Tales cuestiones, soy bastante duro. Pero creo que depende de los propios jugadores ser duros entre sí, porque si quieren lograr el éxito tienen que mantenerse unidos.

ESPN: ¿Has hablado con Sir Alex desde que estás en el club? Ten Hag: Sí.

ESPN: ¿Qué dijo? Ten Hag: Tuve contacto con él, pero lo que hablamos es privado.

ESPN: ¿Qué tan importante fue para ti hablar con Sir Alex? Ten Hag: Siempre es fantástico hablar con Sir Alex sobre la vida, pero especialmente sobre el fútbol.

