Cristiano Ronaldo chega aos treinos do Manchester United acompanhado por Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo parece ter voltado aos treinos do Manchester United, mas chegou acompanhado à sessão em Carrington, desta terça-feira de manhã, acompanhado pelo seu agente Jorge Mendes.

A chegada do jogador e do homem responsável por gerir a sua carreira faz antever que CR7 irá discutir o seu futuro com o treinador, os responsáveis dos red devils e Alex Ferguson, que também estará presente, escreve a imprensa britânica.

🚨 BREAKING: Cristiano Ronaldo drives into Man Utd training with Jorge Mendes for showdown talks https://t.co/TSHLzej9BW pic.twitter.com/6vSf5bMBSw

— Mirror Football (@MirrorFootball) July 26, 2022 Recorde-se que este regresso de Cristiano Ronaldo ao centro de treinos do Manchester United acontece depois de o internacional português, ter falhado a digressão de pré-temporada do Manchester United pela Tailândia e Austrália, tendo alegado motivos pessoais.

