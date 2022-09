Cristiano Ronaldo: A las leyendas se les respeta

Entornointeligente.com /

Condenar a Cristiano Ronaldo a la banca del Manchester United es tan atrevido como prescindir de un primer actor en una película de época.

El nuevo técnico de los ‘Red Devils’, Erik ten Hag , está pecando de osado y le falta al respeto a una leyenda , al grado de que en el partido ante el Liverpool mandó al campo al portugués hasta el minuto 86’.

Los buenos futbolistas tienen cabida siempre y Cristiano no es solo un buen futbolista, se trata de un monstruo que a sus 37 años ha dejado constancia de que se mantiene intacto para competir en la élite. Muy rápido se olvidó que en la temporada pasada fue el mejor jugador de un United en plena decadencia.

Es una realidad que su deseo de salir del equipo, no asistir a la pretemporada y la fría relación con el nuevo estratega lo puso en desventaja, pero resulta un lujo inexplicable tenerlo y utilizarlo a cuentagotas.

Ronaldo no es ni será nunca un ‘ actor de reparto ’; necesita los reflectores , son parte de su esencia , y es una bestia competitiva que difícilmente puede restarle a una institución con todo y su narcisismo .

Luego de un arranque titubeante con dos derrotas por goleada en la Premier League, el Manchester United se ‘ encendió ’ y suma cuatro victorias al hilo en las que Cristiano no ha estado ni cerca de brillar, pues apenas suma algunos minutos entrando de relevo.

De momento la estadística indica que Ten Hag no se ha equivocado con la suplencia del luso, pues además está apostando por un equipo muy dinámico , explosivo y que basa su fortaleza en el conjunto ; sin embargo, Ronaldo no sobra y tarde que temprano el técnico tendrá que darle el lugar que le corresponde en el ‘11’ titular.

Y ese día puede ser hoy ante la Real Sociedad en la Europa League , competencia absolutamente desconocida para ‘Mr. Champions ’, pero que de momento aparece como un salvavidas y una ventana en la que el delantero puede asomar la cabeza.

RESPETO

Resulta complejo entender la ligereza con la que hoy en día se demerita a las leyendas , esto a propósito de las distintas versiones periodísticas en las que se aseguró que varios clubes » despreciaron » a Cristiano y le cerraron la puerta ante la posibilidad de ficharlo.

¿En verdad algún equipo o entrenador puede darse el lujo de decirle que «no» a un futbolista como Ronaldo ?

El propio ‘ CR7’ dijo que en su momento dará su versión de lo sucedido, pues afirmó que prácticamente todo lo que se dijo sobre sus posibles destinos fueron mentiras .

Si eso pasa con Cristiano Ronaldo o hasta con Leo Messi , de quien se ha dicho hasta la saciedad que está » acabado «, ¿qué le espera a los simples mortales ?

A las leyendas se les respeta .

