Cristian Quintanilla, el menor que tranquilizó al público con poesía loncca durante sismo

Entornointeligente.com /

El fuerte temblor tuvo como epicentro el distrito moqueguano de Omate y fue percibido en Tacna y Arequipa; el pánico se apoderó de muchos de los asistentes a la presentación de los festejos de la Ciudad Blanca . Fue en ese momento que Cristian, quien se encontraba en el escenario recitando poesía loncca, llamó a la calma al público con términos arequipeños, que provocaron la risa de los asistentes y con ello devolvió la tranquilidad a los invitados que retornaron a sus asientos. El adolescente contó a la Agencia Andina que es la primera vez que le ocurre un incidente como este durante una presentación, pero decidió improvisar en ese momento de tensión para evitar que la situación se salga de control. Zonas seguras «En el colegio nos han enseñado a mantener la calma y salir de manera ordenada hacia las zonas seguras; en mi casa también tenemos identificadas las zonas seguras y tenemos protocolos en caso de un sismo, pero ayer la situación era diferente: había mucha gente y podría haberse desatado el caos, por eso opté por llamar a la calma», narró Cristian. Durante los segundos que duró el sismo, Cristian permaneció en el escenario, al término de su presentación el adolescente descendió de la tarima y se informó sobre el movimiento telúrico, por ejemplo, que había tenido una magnitud 5.4. «Cuando bajé del escenario recién me puse nervioso, porque yo pensé que el sismo fue de 3 grados, pero fue fuerte porque alcanzó los 5.4 grados, lo único que me quedó fue reírme de nervios», confesó Cristian. La destreza con la que Cristian improvisó en el escenario durante el movimiento sísmico, llamó la atención de los asistentes al evento y de la gente que ve el video, pero esa facilidad para improvisar fue atribuida a sus clases de actuación que siguió con Monchi Brugué durante la pandemia del covid-19 y otros cursos de oratoria. Autodidacta Cristian Quintanilla contó que a los 8 años empezó a incursionar en la poesía loncca tras retornar con su familia de la ciudad de Puno, adonde emigraron por temas de trabajo cuando él tenía ocho meses de nacido. Desde pequeño, Cristian recitaba poesía en el colegio. Cuando llegó a Arequipa participó por primera vez en un concurso de poesía loncca y ocupó el primer puesto. En ese momento se dio cuenta de que le gustaba este género y decidió aprender más sobre esta tradicional costumbre arequipeña. Al inicio, de manera autodidacta, revisando videos en YouTube de destacados poetas lonccos arequipeños, a quienes después tuvo la oportunidad de conocer por sus reiteradas participaciones en concursos y eventos de poesía loncca. Compositor Desde hace un tiempo Cristian no solo recita poesía loncca, también escribe sus propias composiciones con su hermana mayor, conoce e interactúa con artistas lonccos arequipeños de quienes —aseguró— ha aprendido mucho. El adolescente dijo sentirse satisfecho por la actitud que asumió ayer sobre el escenario, porque el video de su presentación llamando a la gente a la calma durante el movimiento sísmico, está siendo visto por mucha gente que también va a conocer más sobre la poesía loncca, lo que es bueno para que este género no se pierda. Cristian Quintanilla Huillca cursa el segundo año de secundaria en la institución educativa Diego Thomson, que reconoce el arte como una área importante para el desarrollo de sus alumnos. Más en Andina: ???? #YoLaHagoPorElClima es el nombre de la campaña que se difunde el Ministerio del Ambiente ( @MinamPeru ) con el objetivo de sensibilizar e involucrar activamente a la ciudadanía en las acciones concretas frente al cambio climático. https://t.co/5Ek6LvywNx pic.twitter.com/UuShRWozAP

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 13, 2022 (FIN) RMC/JOT Publicado: 13/7/2022 Noticias Relacionadas Moquegua: sismo de magnitud 5.4 sacude el distrito de Omate Moquegua: cuatro réplicas se registran en Omate tras sismo de magnitud 5.4 Sismo en Moquegua: no se reportan daños personales, pero sí obstrucción de vías Sismo en Moquegua: 10 réplicas registradas hasta el momento alarman a la población Temblor en Moquegua: Arequipa suspende también labores escolares por constantes sismos Temblor en Moquegua: en Arequipa 3 viviendas precarias de Mollebaya resultaron afectadas IGP: reactivación temporal de la falla tectónica Omate provoca sismos en Moquegua

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com