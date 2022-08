CRISTALÓGRAFO | ¿Vivimos realmente como experimento en la materia para entender cómo liberarnos del sufrimiento que nos mata? | Manuel Guillermo Ruiz Moreno

Entornointeligente.com /

Amantísimos Seres buscadores de la Verdad, a decir del Elohim Zaphiel: «… con la actitud de la nueva tierra, el estar contentos, hacer cosas juntos, en conexión con el despertar principalmente de América Latina, que es generosidad, alegría, tranquilidad, transparencia, siempre conectados con el Plan Divino». Nos inclina en nuestra preparación para el chupinazo que se avecina a tener «agua, leña, huerto y alegría; que mientras menos gente alrededor será mejor». Prosigue: «Vamos hacia la Iluminación, hacia el fin del sufrimiento. Cuando vivía en la materialidad, en la inconsciencia, siempre hice todo solo sin vincularme a nadie, sin socios ni esposa, a mi propio ritmo. Ahora en la Consciencia Cósmica, en la Espiritualidad, es lo mismo; no me interesan intermediarios, ni dioses, ni jesúses, ni budas, ni krishnas, ni nadie, no me interesan, viajo solo, mucho más seguro.

Todo esto lo digo porque vienen momentos en que la Fe es el Sentido de la Vida y van a forzar a esta pandilla del planeta, monos con hipotecas, a estos animales intelectuales de Samael, se lo van a complicar tanto, hasta que mire al cielo y pida que lo ayuden o se lo lleven». «Entendiendo que no le pida a nadie, que confíe, sin usar intermediarios, que no delegue, que es la Fe que se adquiere a través del Conocimiento… Entendiendo la Mecánica Cuántica, la Metafísica, las Leyes que rigen aquí y aquí no hay nadie más… no cuentes con los otros, es tú viaje, es como tú te sientas, entiendas, lo que des y lo que hagas, disfrutarás… sin estar pendiente de la manada, de la humanidad que de humanidad no tiene nada; ni de los eventos planetarios que es lo que estamos sufriendo ahora, unos más que otros.

En estos programas en la materia, la base es el Dolor. Cuando la materia tiene que Evolucionar; cuando el átomo, la célula y las piedras tienen que Evolucionar y si no pueden, se rompen y ahora van a forzarnos a que nos rompamos. Cuando la frecuencia es inarmónica el átomo sufre y al final explota. O vibra de una manera que mata la célula o revienta la piedra y ahora, tenemos que subir la frecuencia y el que no la sostenga, infarta, revienta, sucumbe y ese es el Dolor . El Dolor está implícito en la Evolución de la Materia y aquí estamos viviendo un experimento en la materia». «El sufrimiento es lo que tardas en entender el dolor y decides dejar de sufrir, porque lo aceptas y liberas, por eso LO QUE ACEPTAS TE LIBERA Y LO QUE NIEGAS TE SOMETE».

«El único enemigo del hombre es la ignorancia, el no entender… A mí el otro día un colombiano que sabe mucho de profecías hizo un video para meterse conmigo, diciendo cosas de las que yo hago mención y un poco de la vida mía… que vengo de Lyra, que mi frecuencia es Elohim, Anunnaki, mala y él lo entendió que es una frecuencia demoníaca, bueno, está bien, cada quien entiende lo que puede… criticando de una manera tan bestia la palabra Elohim que es uno de los 72 Nombres de Dios que hablan algunos libros más o menos de una manera correcta… salimos galácticos y si algo somos es lo de arriba, lo de afuera y allá no hay nombres como los de aquí. Nos llaman según nuestra procedencia… cada quien piensa y siente lo que le da la gana… Ya deberíamos activar el Verbo diciendo Yo Soy Tal, Soy de Sirius, Soy del Reino Angélico, de un Comando… diciendo lo que siente que es para que salgamos de aquí… porque el Yo Soy es muy fuerte… y si soy tan malo, las Leyes de arriba me reventarán las nalgas y tendré que asumir las consecuencias como todos vosotros (1)».

Amados Seres a mayor Luz Angelical por Desarrollo de Virtudes tengas, más rápido identificarás al satanás, al Anti Cristo; en sus discursos, miradas, olores sulfurosos, ofertas y percepciones porque no te las podrá ocultar ni un solo instante. Dicen que el Templo de la Roca albergará a su Mesías que como siempre ha sido contrario al Cristo, Sananda, El Anciano de los Días. Frente a estos acontecimientos en los que Zaphy nos desliga de Jesús, me pregunto, Niño Nuevo, ¿Será Zaphiel de los reptiloides de los que hablas?

(1). ZAPHIEL ELOHIM, SINTIENDO EL CHICHARRONAZO GALÁCTICO. https://www.youtube.com/watch?v=x3-bKz_PtuM

