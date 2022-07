Entornointeligente.com /

Por MANUEL GUILLERMO RUIZ MORENO

Amadísimos Seres Radiantes de Iluminación Celestial poderosísima. Para el día de ayer 26, Gary Parker vaticinaba una invasión China a la ciudad de Jerusalén y una llegada de Inteligencias en sus naves extraterrenas sobre el Domo de la Roca, cosa que nuestro procesamiento mental aún no computa por sus variables implícitas en tamaña Epopeya. No descarto que se haya usado Inteligencia Artificial para dar algunos pasos y tomar controles por parte de la que se dice es la civilización más antigua sobre el planeta, preservando su sabiduría proveniente de sus antepasados Lemurianos, no sumergidos bajo el Océano Pacífico, Tercera Raza sobre nuestro bendito planeta Tierra. Después aparecieron los Atlantes y luego la actual raza Aria, «Los Blanquitos». Se lee en contraportada del Libro La Gran Alborada de Castillo: «Para Profetizar se deben tener en cuenta la Lógica de hechos pasados, que darán un porcentaje muy alto de fiabilidad y la Clarividencia innata», ausencias aparentes que justifican la imprecisión por Parker presagiada; quien pudo haber percibido parabólicamente, la entrada de la Ruta de la Seda china dentro del Capitalismo judío.

Esbozando por otro lado las enseñanzas relacionadas, del Almirante Inter Galáctico Zaphiel sobre su tesis, de que la dualidad del Armagedón Bíblico es mental, audiovisual y hollywoodense, en el que ya concluye la payasería ucraniana como en tantos otros episodios, preparando el nuevo espectáculo con otros actores, pudiendo desde mi humilde óptica ser precisamente Jerusalén. Es cuestión apremiante seguir entreteniendo, engañando, a la humanidad.

El Niño Nuevo, NN, entre sus argumentos (1), nos explica: «He manifestado por años que existe una invasión Extraterrestre (ET) de una Rebelión que se dio fuera de la Tierra y que sostuvo una batalla con potestades muy poderosas de Luz. Fue derrotada y después cayó en este planeta e hizo bases intraterrenas y estableció gobiernos en todo el mundo hasta ser hoy en día, los que comandan el Nuevo Órden Mundial… Hay que tener Valor y Voluntad para quitarse el Velo que les impide ver la Verdad, porque le tienen miedo a lo desconocido y no quieren salir de la zona de confort de lo que saben y aprendieron culturalmente… En un pasado remoto esa Rebelión se presentó ante los hombres de este planeta como Deidades ETs. Elohim. Nefilim. Yahvé. Jehová y Anunnakis, que significa venidos del cielo (NN en su indagación de profecías comparadas por años de investigación, nos demuestra que todos los nombrados son el mismo personaje). Los orígenes del dios que adoran los hombres a manera de demonios, que fundaron las primeras religiones, generando creencias es extraterreno y no el que dice el Génesis, porque al hablar de los Elohim, se está hablando de los Anunnakis, Dioses Reptiles y que ellos se hicieron dioses frente a la humanidad y han logrado permanecer hasta ahora cambiando las estrategias para permanecer en el poder. Les hablo de todo eso porque todo eso es ET».

También nos menciona N.N: «Cosas que se han hecho en contra nuestra para conducirnos a una fácil gobernabilidad», apoyándose en Paul Wallis escritor de Escapando del Edén, quien nos habla de «interferencias neurológicas para quitarnos el poder del habla con la mente, dejándonos el habla que nos dividió y atontarnos, disminuir nuestras capacidades cógnitivas y perceptivas». «Además de gobernarnos, infiere el Niño, necesitan nutrirse de nosotros, porque lo que se ha descubierto es que todas éstas entidades, como los Chitauris que siguen creyéndose Nuestros Amos, son parapsíquicas, mediumínicas y se alimentan de nuestros fluidos corporales (como las euforias en los encuentros deportivos) y también comen gente, que pedían como sacrificio, todo esto develado en las tablillas sumerias que lo revelan»… «tal como aparece en las manipuladas Biblias que muestran un terrible conflicto, con su Dios del Antiguo Testamento, que es terrorista, hace esos sacrificios, mata gente, mata pueblos y el Dios del que habló Jesús y los Apóstoles que es un Dios de Vida, un Dios de Amor, más que un Dios es un Padre Eterno y Universal que tiene a Cristo como todo el depositario para enseñarlo a la Humanidad Terrestre con una Promesa, que no tiene el Antiguo que aquí, mostrando su Biblia, llaman Salvación y como tal, ofrece una Gran Esperanza, una segunda venida»… «Árabes y Judíos traen la herencia de los dioses Anunnakis… después apareció Moisés frente a su dios quien le entregó las Tablas de La Ley para gobernar al mundo… Historia que tiene mucho de mentira como nos la han enseñado, pero; tiene mucho de verdad como se las voy a contar…» Invito a quienes disfrutan el tema, ver el video completo que doy como referencia. «Debemos despertar nuestra inteligencia para dejar de ser manipulados y ganar la batalla sobre ellos» ¡Que las trompetas sigan sonando y los Tiempos sigan cambiando!

