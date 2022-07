CRISTALÓGRAFO | ¿LOS CHINOS INVADIRÁN A JERUSALÉN EL PRÓXIMO 26? | Por: Manuel Guillermo Ruiz Moreno

Entornointeligente.com /

Amadísimos Seres Estelares, Hijas/os del Cristo Viviente, no de monos, tampoco del barro, ni descendientes de orangutanes ni serpientes. Genéticamente en nosotros habita nada más y nada menos que El Espíritu Santo, copia exacta del Padre, Madre e Hijo Absoluto, que se va reproduciendo por todas y cada una de nuestras descendencias, cosa que los Anunnakis, por su genética sin Vientre o Madre Creadora, si se les puede afirmar que tienen una solita vida. Las Religiones tendrán que aclararnos esas diferencias, como las perdurables entre el Dios del Antiguo vs. el del Nuevo Testamento donde aparece en plenitud El Hijo Unigénito Jesucristo, ya en elevadísimas Coordenadas Espirituales, como El Amado Sananda, quien vendrá entre nubes con todo su Poder y su Gloria, Mt.24:30 Nos dicen Las Profecías Extraterrestres <ETs> divulgadas en Valera en 1985, por un Contactado por Pleyadinos y Venusinos unos doce años antes, el Ing. Castillo Rincón, que vaticinan en sus versos cosas como las siguientes: «… los de falsas doctrinas se quebrarán… los velos se corren… no prevalecerán falsas iglesias… no saltarán en mí nombre, Falsos Mesías… XVI… Se termina la religión del Miedo…» Miedo que han hecho prevalecer desde que se escribieron las Tablas de la Ley, lo reafirma Niño Nuevo, entregadas a Moisés en Sinaí, que ni el iracundo y esculpidor Jehová mismo ha cumplido con sus Mandamientos. Recuerden, preparó un ejército de 5.000 soldados que asesinó y despojó de sus propiedades a los Cananeos, con aquello de que hasta donde alcance tú mirada tuyo será.

Hoy sus descendientes siguen acribillándose entre ellos, por Palestina y el Domo de La Roca, donde según los judíos van construyendo el Tercer Templo de Salomón de su Nueva Jerusalén; detonante de la 3ª Conflagración Nuclear, desentendiéndose de que la Nueva Jerusalén, dicen los Indios Hopis está o estará ubicada en La Reina al Norte del Sur: ¡Venezuela! Desde mi discernimiento veo que ese par de hermanos descendientes de Abraham, Ismael e Isaac han tenido todos los Siglos para convocarse y perdonarse, mediante un diálogo, puesto que hoy están por provocar una terrible conflagración nuclear donde morirán todos, sumergidos entonces ya en una Doble Moral, en lugar de una inteligente y absoluta Paz Omniversal Verdadera, vibrando en Amor Incondicional, melcochoso y melcochudo, como el Amor de los/ las Niños/ as por todo cuanto les rodea.

Dice Gary Parker en el youtuber René Baldo, que «ahorita para el martes 26, la próxima semana, un gran ejército invadirá a Jerusalén y lo mientan chino»; yo he sabido que tendrá turbante y de ser el mismo se cuantifica en 100 Millones de Musulmanes, que será conjurado, dice René Baldo, «por los ETs que estarán allí presentes». Por muy escalofriante que nos parezca, suceda o no, mi intención es que continuemos preparándonos, saliéndonos de la Psicosis Colectiva, de cuantos odres viejos debamos vaciar de nuestras obtusas mentes, para que el Mundo Nuevo termine de nacer y los de arriba, del Cristo Cosmos, lo están acelerando, preparando, con novedades que ya conocemos y están funcionando para cuando termine el parto de lo nuevo. Ejemplos: Geoingeniería para producir lluvias y evitar la Catástrofe Alimentaria que va matando la vida planetaria actual; Ingeniería de Levitación utilizados en trenes de altas velocidades para Taxis Voladores ya en prueba. Buques con Velas. Iluminación y Movilidad con Energía Solar; Huertos Verticales, etc. Dije en mi entrega anterior por esta misma vía que el Anticristo se soltó el moño y que él sabe que le queda poco tiempo, marzo 2025, escasos 32 meses para destrozar un 95% de nuestra humanidad. Estulín en su obra El Club de los Inmortales de Bilderberg dice que son menos. ¡Qué Así Sea!

Miles de Millones de nuestros Congéneres ni siquiera aguantan 50°C de temperatura e informaciones deprimentes para infartarse. No caigamos en esas Amados Seres, los Profetas por centurias nos han prevenido, pero; que hacen ellos si nos hemos vuelto ciegos, sordos y mudos. Por favor, hagámonos la lista de cambios que conocemos, del 2020 hacia acá, comparémosla con familiares y amistades, preparándonos desde ya, a tomar previsiones, como conformar un Remanente, Comuna, aprovechar azoteas incluso, para surtirnos de nuestros alimentos. Agua pura, sino hervida y asoleada para recuperarle la energía solar que perdió al hervirla. Que no sean imprescindibles los combustibles; internet ni la electricidad para un largo período de adaptación a lo nuevo.

«Venga a nosotros tú Reino», en la perpetua pureza de nuestros corazones y expresada en acciones, es decir, que con las llaves de nuestros desarrollados Valores Espirituales abriremos esas puertas para auto-incluirnos en ese dichoso reino de la Vida Inmortal y la Paz Total.

Las Escrituras dicen que «habrá mil, pero no, más mil», que hace mucho tiempo pasaron. ¿Qué viene según Niño Nuevo? Léanlo por favor Amadísimos Seres en mi próxima entrega.

Tags: CRISTALÓGRAFO Siguiente Fapet detiene a dos hombres en La Ceiba por violación Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com