Cristal y Alianza Lima igualaron a cero en un partido intenso y bien jugado

Entornointeligente.com /

Sporting Cristal salió al campo con un juego intenso en la búsqueda de dejar sin reacción a Alianza Lima. Lo logró en los primero minutos, porque no lo dejó salir de su campo de juego. La primera alertada se dio a los 8 minutos cuando Irvin Ávila de un cabezazo exige al arquero Franco Saravia, quien en una estirada acrobática atrapa el balón. La jugada nació de los pies de Leandro Sosa. Un minuto después, a los 9, Alejandro Hohberg consolida el buen momento de los «celestes» luego que aprovecha un error en salida de Carlos Concha para robar el balón y asomarse al área y envíar un potente remate que Saravia desvía con la uñas al córner. Por a poco el equipo «íntimo» empezó a equilibrar el juego a base de cortar las arremetidas locales, para comenzar a hilvanar sus opciones por el intermedio del contragolpe. En el minuto 12, Hernán Barcos recibe un buen pase de Pablo Lavandeira y su remate es retenido por Alejandro Duarte. Cristal se caracterizó por hacer siempre la presión alta aprovechando la falta de precisión de los victorianos, que vieron en el contragolpe una arma letal. Los visitante tuvieron otra clara ocasión a los 19 minutos, cuando Carlos Concha remate fuerte y Duarte ahogó el grito de gol. Fue un primer tiempo jugado con alta intensidad con dos equipos que no se dieron tregua, ya que generaron jugadas de peligro en una y otra valla. Partido luchado y Saravia héroe El segundo tiempo comenzó con un juego más luchado. Alianza intentó llevar a su ritmo las acciones a su ritmo por lo que ambas escuadras se enfrascaron en una batalla por apoderarse del mediocampo. Si bien, al principio no hubo esa dinámica del primer tiempo, el juego jamás bajó de intensidad por parte de los dos conjuntos, quienes lucharon el balón como si fuera el último. Los técnicos realizaron algunos cambios. En Cristal, el técnico Roberto Mosquera mandó al campo a Joshimar Yotún. Esta variante fue importante porque le dio fútbol al mediocampo. Fue el que le inyectó más movimiento y mejor juego. De eso aprovechó el equipo celeste para volcarse al ataque. Es allí que crece la figura del arquero Franco Saravia, quien realmente se convirtió en el héroe de los aliancistas. A los 78 minutos, el guardameta hizo la tapada de año, ya que en tres ocasiones seguidas evitó la caída de su arco. En la primera, desvió un remate a quemarropa de Avíla; luego interceptó un balón que tenía destino a gol luego de Loyola, tras dejar a tres rivales, envía un potente remate esquinado que el meta vuelve a desviar; la tercera vez fue cuando Yotún vuelve a intentarlo con un disparo y en esta ocasión Saravia saca el balón con el pie. En los minutos finales, Alianza Lima se defendió ante los ataques del equipo bajopontino que mereció llevare los tres puntos, pero en el fútbol los partidos más que merecerlos hay que ganarlos. Con este resultado, Alianza Lima sumó 13 unidades y sigue como líder del Torneo Apertura; mientras que Cristal totalizó 10 unidades. Se debe resaltar que los rimenses sumaron su partido 14 sin perder. En la tabla acumulada, Cristal llegó a los 48 puntos y Alianza sumo 46. ? #Ahora Franco Saravia, arquero de @ClubALoficial : «Trabajo para poder sacar las pelotas. Tener esas atajadas animó bastante al equipo». #CristalvsAlianzaXGOLPERU #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/syuvDynuKI

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 31, 2022 ¡EXTRAORDINARIO FRANCO SARAVIA! ¡Triple atajada del arquero de @ClubALoficial ????! ?? Mira el partido por GOLPERU, canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/ELe2V9HkQB #CristalvsAlianzaXGOLPERU #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/CelPqVTH2T

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 31, 2022 ¡ANULADO! Pablo Lavandeira tuvo el primero de @ClubALoficial ????, pero estaba adelantado. ?? Mira el partido por GOLPERU, canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/ELe2V9HkQB #CristalvsAlianzaXGOLPERU #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/Cu1MPPpfMy

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 31, 2022 ¡LO TUVO JAIRO CONCHA! @ClubALoficial ???? estuvo muy cerca del primero en el Nacional ???. ?? Mira el partido por GOLPERU, canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/ELe2V9HkQB #CristalvsAlianzaXGOLPERU #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/5IxyTvGqIy

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 31, 2022 ¡PIRATA! Hernán Barcos ????? remató, pero no pudo ser para @ClubALoficial ???? en el Nacional. ?? Mira el partido por GOLPERU, canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/ELe2V9HkQB #CristalvsAlianzaXGOLPERU #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/uMaXq6fQ94

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 31, 2022 ¡ERA UN GOLAZO! Alejandro Hohberg remató, pero Franco Saravia vuelve a aparecer ????. ?? Mira el partido por GOLPERU, canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/ELe2V9HkQB #CristalvsAlianzaXGOLPERU #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/i0rQdQYkwL

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 31, 2022 ¡Vamos, equipo! ???? #FuerzaCristal #SomosFamilia pic.twitter.com/A4EoEs8rnm

— Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 31, 2022 ?? ¡?????????? ??????????????????????!?? ??Esta es la alineación oficial para el partido ante @ClubSCristal por la Fecha 5 del Torneo Clausura. #ContigoSiempreBlanquiazul pic.twitter.com/uekLNP7JtO

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 31, 2022 ¡ENTRANDO EN CALOR! @ClubSCristal ?? salió a realizar el calentamiento precompetitivo ?? en el estadio Nacional ??, minutos antes del partidazo ?? que jugará ante @ClubALoficial ??? por la jornada 5 del Torneo Clausura ??????. #CristalvsAlianzaXGOLPERU #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/2fWn8UWNiS

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 31, 2022 ¡LOS ÍNTIMOS! @ClubALoficial ??? ingresó al campo de juego para realizar sus trabajos precompetitivos ?? previo al duelo frente a @ClubSCristal ?? en el estadio Nacional ?? por la fecha 5 del Torneo Clausura ??????. #CristalvsAlianzaXGOLPERU #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/6vSZNvRuTO

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 31, 2022 (FIN) JSO Publicado: 31/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com