Cristal sumó un triunfo de oro (1-0) y acabó con el invicto del Melgar en Arequipa

Sporting Cristal sorprendió de manera grata en un estadio Monumental de UNSA atiborrados de hinchas rojinegros. Trabó en frenar las salidas de un equipo arequipeño, que no jugó mal, pero si se estrelló con un conjunto superior. Fue el Melgar que dio la primera alerta de gol, luego que Ibérico hizo estrella su remate potente en el parante del arco defendido p0or Alejandro Duarte. Los «celestes» tuvieron una rápida reacción porque, en el minuto 10, halló el camino del triunfo gracias a un gol de Alejandro Hohberg Este tanto terminó con el invicto del arquero Cáceda -se quedó a 15 segundos de superar el récord de Erick Delgado- y le dio mayor confianza a los dirigidos por Roberto Mosquera. Los limeños siguieron mandando en el terreno de juego y estuvieron cerca de ampliar diferencias; sin embargo, Cáceda fue determinante para ahogar grito de gol de los rimenses tras remate de Hohberg y buen cabezazo de Ávila. Sobre los 35 minutos, Melgar despertó un poco de su letargo y Cuesta tuvo una opción para igualar, pero Duarte estuvo muy certero y desvió el cabezazo del goleador de los rojinegros. En el segundo tiempo, Melgar se adueñó del juego, pero careció de tranquilidad en los minutos finales, ya que siempre encontró a una zaga rimense bien posicionada, que no hizo estragos por la altura. Se resalta la labor del arquero Duarte, quien fue el principal escollo que tuvo Melgar para alcanzar el empate transitorio. Otro escollo fue la desesperación de los mismos jugadores arqeuipeños que carecieron de tranquilidad en los metros finales. Resumen: @MelgarOficial vs @ClubSCristal (0-1) #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/56I618zbhH

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 17, 2022 ¡MUY CERCA! Carlos Cáceda ??, portero de @MelgarOficial ???, estuvo a 15 segundos de superar el récord ?? de más minutos sin recibir goles ? en el siglo XXI. El logro sigue siendo de Erick Delgado 1?, quien estuvo 791 minutos sin concebir tantos el 2005 con @ClubSCristal ??. pic.twitter.com/nohpp2YMfa

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 17, 2022 (FIN) JSO Publicado: 17/7/2022

