Crisis migratoria: Alcaldes acusan «sofisticación» en modos de ingreso y advierten sobre nuevas complicaciones

Ha pasado poco menos de un mes desde que el Presidente Gabriel Boric realizó su gira por la Región de Arica y Parinacota, la cual tuvo como principal foco la seguridad y la delincuencia. En ese contexto, el Mandatario anunció una inversión de $2.300 millones para combatir la crisis migratoria evidenciada en la macrozona norte, acción que se sumaba a otras medidas que apuntaban a lo mismo.

Si bien los propios alcaldes de la zona reconocen que aún es muy pronto para evidenciar resultados ante el plan del nuevo Gobierno, aseguran que el flujo migratorio se mantiene de una forma «preocupante» en algunas comunas que contienen en sus territorios los pasos fronterizos, pese a las condiciones climáticas. Además, advierten que se ha constatado una «sofisticación» en los modos de ingresos al país y que la crisis ha derivado en nuevas complicaciones.

En conversación con EmolTV, el alcalde de Colchane, Javier García (IND) señala que «la situación migratoria se ha prolongado por mucho tiempo en las mismas condiciones, salvo en estos dos últimos meses donde hemos visto una baja considerable de migrantes que ingresan por pasos no habilitados».

Según el jefe comunal, aquella disminución en los ingresos ilegales responde «a factores como el frío o las bajas temperaturas que afectan». No obstante, aseguró que la apertura del complejo fronterizo de Colchane (Región de Tarapacá) y de Chacalluta (Arica) «ha dado paso a que se cree mayor sofisticación de parte de grupos organizados que trasladan migrantes en esa zona».

«Vemos que siguen ingresando migrantes irregulares a Colchane, solamente el día de ayer (martes 19 de junio), a eso de las 17 a las 19 horas, pudimos apreciar en el sector de Pisiga Carpa el ingreso de al menos 80 personas en dos horas. Personas que ingresaron y fueron traslados por vehículos particulares hacia la ciudad de Iquique y otros destinos», comenta.

En base a ese escenario, es que el alcalde asevera que la migración «sigue siendo una preocupación, sobre todo en materia de seguridad del cual se deriva, principalmente, de este fenómeno migratorio donde no hay control de identidad de estas personas, como tampoco existe un mecanismo que permita identificar quiénes realmente son las personas que ingresan por el complejo fronterizo o los costados, y son autodenunciados y conducidos por el Ministerio de Salud hacia la ciudad de Iquique donde existen hoy día residencias sanitarias, en al cual ellos deben cumplir y liego de unos días son prácticamente dejados a su suerte».

Nuevas complicaciones: ciudadanos extranjeros ya no se autodenuncian y se mantienen varados

«Hemos visto que ha habido una baja de ingresos de migrantes que ingresan al campamento de Colchane, pero lamentablemente no se tiene control alguno de cuántos son los migrantes que ingresan por los costados y no utilizan el campamento de Colchane. Y no hay forma de registrarlos hacia su destino, cuestión que claramente supera la cifra que nosotros tenemos y también la del Gobierno (…) por tanto no tenemos una cifra exacta de cuántos migrantes ingresan al día».

Así, el alcalde Javier García expuso una nueva complicación que se registra en la comuna de Colchane, a raíz del fenómeno migratorio. Acorde con la autoridad, los ciudadanos extranjeros que ingresan ilegalmente a Chile no se estarían autodenunciando una vez que llegan al territorio. Esto, según su entendimiento, debido a que los refugios o albergues habilitados presentan «malas condiciones» y porque así no tienen que esperar dos o tres días para poder desplazarse por el país.

Lo anterior estaría derivando en que, actualmente, las autoridades no tengan una cifra real de cuántos migrantes ingresan a Chile de forma clandestina, por lo que el promedio diario de ciudadanos extranjeros que entran a territorio nacional, por medio de los pasos no habilitados, podría no ser inferior a la evidenciada en los meses de verano, cuando anualmente se reportan los peak del flujo migratorio.

«En esos meses, el ingreso de migrantes por el refugio era un promedio de 500 a 600 personas diarias. Hoy día ingresan al menos 150 solamente por el refugio, es decir, a través de la autodenuncia, pero la cantidad de migrantes que ingresan por pasos no habilitados y que no ingresan al refugio, por cierto que es mucho mayor y nosotros creemos que sigue siendo un número considerable de aproximadamente 400 o 500 personas diarias» , puntualiza.

Por otra parte, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (PL) comenta a Emol que, en aquella comuna fronteriza, el número de ingresos ilegales se mantiene a la baja, situación que viene incluso desde antes de la llegada del nuevo Gobierno. No obstante, expone que existe un nuevo fenómeno que ha tomado fuerza en la zona.

«En materia de migración, nosotros desde principios de año, incluso un poquito antes de que se iniciara este Gobierno, cuando se declara el estado de excepción para la frontera, se empieza a disminuir el flujo migratorio que ingresa por Perú hacia Arica. Eso hasta el día de hoy, es un flujo migratorio que se ha mantenido a la disminución, pero se ha generado un problema de personas migrantes que están quedando varadas en Arica que su destino no es Chile, sino que quieren volver a su país y quieren salir de Chile», acota el jefe comunal.

En ese sentido, la autoridad plantea que aquellos migrantes que intentan salir del territorio nacional por la frontera chilena-peruana «no pueden ingresar a Perú porque no tienen sus documentos al día, porque ingresaron de manera irregular tanto a Perú como a Chile, entonces está quedando un porcentaje considerable de personas varadas en Arica. Entonces, hoy día estamos nuevamente viendo población migrante en las calles, pero ya no es por ingreso sino que por no salir del país».

Crisis en seguridad en Arica

Por otra parte, el alcalde Espíndola manifiesta preocupación por el nuevo nivel de violencia que se registra en la macrozona norte. Si bien no es desconocido que las policías y el Ministerio Público han informado sobre la presencia de carteles internacionales, la autoridad local pone el foco sobre los homicidios reportados en la Región de Arica y Parinacota.

«En materia migratoria, el otro elemento que se suma y que sí se han visto algunos cambios, tiene que ver con el tema de la seguridad. Es algo que nosotros venimos denunciando hace bastante tiempo, yo siempre hago la distinción de que no necesariamente la migración tiene que ver con la delincuencia, pero ante este desorden que ocurrió, por supuesto que bandas criminales aprovecharon e ingresaron a nuestro país. Está de manifiesto con el Tren de Aragua», sostiene.

«Hay algunos elementos que son importantes y que han ocurrido en estos últimos meses, como por ejemplo, que se desbarató una banda de traficantes de personas. Cosa que, desde que comenzó la crisis, no había visto que se desbaratara una banda de este nivel. Se han logrado desbaratar actores que están modulando en torno a esta mafia o este cartel. Entonces, negativamente, en temas de migración y delincuencia, lo que ha aumentado muchos son los homicidios . La mayoría de los homicidios que hay en Arica son de personas extranjeras que están vinculado a esto», relata Espíndola.

Y agrega que: «Creo que el punto de inflexión se genera con el aumento del nivel de violencia en los delitos. En Arica van más de 23 homicidios este año, que es cerca del 25%-30% del total de los homicidios que ocurrieron en los últimos 5 años. Entonces, Arica que era una ciudad tranquila, hoy día tiene uno de los índices más altos de homicidios, no así de otros delitos, pero sí de homicidios».

Bajo ese contexto, el alcalde comenta que el foco a tratar sobre la migración no ha sido el correcto por parte de las autoridades, pues apunta a que más que el copamiento generado por los migrantes, el real problema es la violencia. «Había una ceguera del Estado, de las autoridades e incluso de la sociedad en solamente centrarnos en las personas que estaban en la calle pidiendo y no hacernos cargo del problema de fondo que era el tráfico de personas , que es algo que yo personalmente desde Arica lo venía manifestando permanentemente».

23 homicidios se han registrado en la Región de Arica y Parinacota, en lo que va del año. «Acá más que la persona que está pidiendo en la calle o durmiendo, lo preocupante es que detrás de eso hay mafias que se están moviendo, y las fronteras son tan permeables que ingresaron finalmente esas mafias al país. Y hoy día efectivamente cambian los delitos y vemos cómo ingresan estos carteles a Chile, que es mucho más preocupante que ver a una persona durmiendo en la calle», añade.

Si bien el alcalde Espíndola asegura que existe una coordinación con el Gobierno central, el Parlamento, las policías y el Ministerio Público para abordar la crisis de inseguridad en la zona, plantea que las acciones aún no son suficientes. En esa línea, afirma que es muy importante avanzar en materia legislativa, por ejemplo, el aumentar las penas para los coyotes.

A su vez, dice esperar que «desde el Gobierno se haga un proceso de regulación de las personas que están en nuestro país. Tenemos que sacarnos todo tipo de prejuicio en cuanto a si se regulariza o no se regulariza la gente, acá lo importante es saber quiénes son las personas que están en Chile, y de ese modo poder limpiar e identificar si esa persona viene con antecedentes o pertenece a un cartel y ser inmediatamente deportada».

Situación en Calama

Por su parte, el alcalde de Calama, Eliecier Chamorro (FRVS) expuso que «las tasas de migración siguen siendo altas , a lo que me refiero con tasa de migración es a aquellas personas que no están debidamente documentadas. Eso es un proceso que hay que normalizar prontamente, los organismos sectoriales tienen que generar rápidas formas de documentar a las personas que están con problemas de estadía en la ciudad, como así también a aquellos que están en un proceso pendiente normalizar y agilizar».

Aquel planteamiento responde a que la ciudad continúa presentando una compleja situación en torno a la migración, pues según afirma el jefe comunal, «nosotros seguimos con la situación de migración compleja, y eso implica que las redes de asistencia social, desde el punto de vista de educación y salud, Calama colapsa por no tener un control migratorio permanente».

«Nosotros tenemos una situación compleja. Más allá de las políticas y los recursos que se están generando en el control migratorio de nuestra provincia, sin embargo, es necesario un trabajo mucho más permanente que involucre, de alguna manera, un control de migración con mayores responsabilidades en el sentido de que nuestra ciudad no sea afectada» , insistió el jefe comunal en conversación con este medio.

Según expuso Chamorro, la migración también ha generado una serie de nuevas consecuencias a la zona, por ejemplo, en la tasa de empleabilidad en la comuna y en el aumento de los ciudadanos extranjeros en situación de calle.

«Eso va provocando también el aumento de personas en situación de calle, porque el gran porcentaje, en el caso de Calama, son personas de otras nacionalidades. Es una situación compleja que además genera este contrato de mercado informal en términos laborales, donde no hay contratos prácticamente y genera una subcontratación de terceros que están indocumentados» , precisa.

Acuerdos internacionales

Finalmente, la autoridad se refirió a los recursos y las acciones anunciadas por el actual Gobierno para combatir y controlar este fenómeno. En ese sentido, Chamorro valoró el «pronunciamiento» del Presidente Boric, sin embargo, adelantó que la Región de Antofagasta no presenta avances en torno a la migración.

«Valoro el pronunciamiento del Presidente en Arica, por supuesto que si uno va a evaluar desde el momento que dio el discurso hasta la fecha de ahora, hay varias resoluciones que deben concretarse, pero uno tiene que esperar el tiempo necesario para ver los resultados respecto a ello. Con respecto a la Región de Antofagasta, nosotros no vemos vistos avances importantes, pero con respecto a los temas de migración, uno sabe que tiene que focalizar recursos territoriales y sectoriales».

Por ello, además de solicitar un refuerzo en los controles migratorios y una aceleración de los procesos de regularización, el alcalde planteó que se necesita de acuerdos internacionales con los países vecinos para generar acciones que permitan combatir los flujos de ingresos y salidas de Chile por pasos no habilitados.

«Aquí se requieren de acuerdos internacionales, que la otra contraparte de los otros países, Bolivia, Perú y otros países hermanos más alejados como Colombia y Venezuela tengamos acuerdos internacionales que permitan, de alguna manera, corroborar la misma cantidad de recursos para efectos de la migración. La migración no son solamente que vienen, son aquellos también que se retiran, cómo podemos generar mejores controles no solo desde Chile», sostuvo.

«De qué sirve que Chile genere mejores controles de migración si también el vecino internacional no está a la par con las inversiones. Es un tema bien importante que se debe abordar desde el punto de vista de las Cancillerías también. Entonces, no es una situación de gobierno regional, no inclusive de las delegaciones más allá que tienen la responsabilidad de poder liderar este proceso de cada región, sino que es un tema de visión de Estado y eso es lo que uno espera como alcalde», apeló.

