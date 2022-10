¿Crisis entre Ben Affleck y Jennifer Lopez? El actor habría dejado su casa tras una discusión

Entornointeligente.com /

A solo semanas de haberse casado, crecen los rumores de crisis entre Jennifer Lopez y Ben Affleck . Así lo informó el portal estadounidense Only Radar, que reveló que el actor habría dejado la casa que comparte con la cantante tras una dura discusión.

Según fuentes cercanas a la pareja, los recién casados habrían discutido por el control de la relación. Otros medios ya habían expresado que a Lopez le gusta encargarse de las decisiones familiares y que Affleck se siente apartado en algunos de los planes.

«La pareja no deja de pelearse. Antes de la boda, Jennifer hizo una actuación digna de un Oscar, fingiendo ser perfecta y muy relajada. Ben estaba cegado por el amor pero no se dio cuenta en qué se estaba metiendo», manifestó una fuente de Only Radar.

Al parecer las discusiones habrían sido tan fuertes que Affleck habría tomado la decisión de irse de la casa que comparten. Esta sería una medida para disminuir los roces y arreglar la situación antes de que escale a una separación definitiva.

