Crisis en Nicaragua no entra en agenda de UE en Asamblea de la ONU, pero no deja de preocupar

El jefe de la diplomacia europea dice que Ucrania es la prioridad, aunque se compromete a abordar «los desafíos y crisis» en otros países.

Naciones Unidas — Hace un mes, tras el arresto del obispo Rolando Álvarez, una de las figuras más críticas con el Gobierno de Daniel Ortega, y otros clérigos nicaragüenses desde la Unión Europea admitían estar «siguiendo de cerca» y «con preocupación» la grave crisis sociopolítica que se vive actualmente en la nación centroamericana.

Una portavoz del jefe de la diplomacia europea subrayó que la salida para poner punto y final a esta situación debe emerger dentro del país, a través de «una solución pacífica».

«Los nicaragüenses deben encontrar una solución pacífica y diplomática a su crisis política a través del diálogo», explicaban.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra estos días en Nueva York con la presencia de mandatarios y otros dignatarios de todo el mundo, podría ser el escenario perfecto para abordar esta situación a tenor de las declaraciones realizadas hace unas semanas.

Sin embargo, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha admitido que este tema, de momento, no forma parte de los temas que se abordaron en la reunión informal de cancilleres europeos que tuvo lugar este lunes en la sede de la UE en las Naciones Unidas.

0:00 0:00:24 0:00 Descargar 240p | 920,5kB 360p | 1,2MB 480p | 1,8MB «Tengo que decir que hoy en la agenda de cancilleres no hemos hablado de Nicaragua, pero eso no significa que no nos importe», recalcó Borrell ante una pregunta de la Voz de América durante la conferencia de prensa posterior el encuentro.

En ese sentido, insistió en que la situación nicaragüense sigue siendo una cuestión de gran preocupación para la Unión Europea. «Lamento decir que Nicaragua es algo que preocupa mucho a la Unión Europea, y para mí personalmente, que soy español, lo sé muy bien», agregó al respecto.

Abordar la guerra en Ucrania, la prioridad de la UE Para el organismo europeo, las consecuencias de la guerra rusa en Ucrania sí que «ocupará un lugar destacado en la agenda». «La guerra en Ucrania ha estado conmocionando a todo el mundo, no es solo Ucrania la que sufre esta guerra. El pueblo ucraniano está siendo bombardeado con misiles y armas de fuego y el resto del mundo se ve afectado por el aumento de precios de la energía y los alimentos», manifestó recalcando que «eso es lo que se tratará de explicar» en esta Cumbre de alto nivel.

En ese sentido, Borrell aseguró que desde la UE se pretende «promover el apoyo internacional a Ucrania» porque, en su opinión, «defendiendo a Ucrania, se defienden los principios de todos los (países) que vienen aquí a Nueva York y que han suscrito los principios del derecho internacional, la soberanía y la independencia de los países».

Compromiso para abordar con «los problemas en otras partes del mundo» Un mensaje que también quiere trasladar a sus socios en Asia, África y América Latina. «¿Quién es el verdadero culpable de la creciente inestabilidad, la crisis energética y alimentaria?», recitaba de forma retórica para señalar al Kremlin como el culpable de la inflación histórica.

Con todo, el jefe de la diplomacia europea señaló que aunque Ucrania es la prioridad, la UE «no olvida y sigue comprometida con abordar otros desafíos y crisis en otras partes del mundo». «Para nosotros no se trata de elegir entre Ucrania y los demás, podemos hacer todo al mismo tiempo. Es decir, nos preocupamos por Ucrania y nos preocupamos por el resto del mundo, y eso es lo que haremos durante esta semana crítica», indicó.

