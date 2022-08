Crisis demográfica empuja a China a presentar pautas para aumentar la natalidad [video]

Entornointeligente.com /

Las pautas incluyen medidas en campos como la ayuda de acceso a la vivienda, el empleo, la educación o el fiscal con el objetivo de «promover un nivel de natalidad adecuado». Lee también: Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es diagnosticado con cáncer de piel Las directrices, cuya implementación dependerá de los gobiernos locales, recomiendan mejorar el nivel de atención prenatal y postnatal y establecer una institución estandarizada de atención de la salud maternoinfantil administrada por el Gobierno en cada provincia, ciudad y condado del país asiático. Como ya viene sucediendo desde el año pasado, el documento gubernamental marca como objetivo reducir el número de abortos que no se deban a una «necesidad médica» y «prevenir los embarazos no deseados». Asimismo, el plan aconseja la ampliación de los proyectos para el alivio del dolor del parto y la mejora de la prevención y el tratamiento de la infertilidad en las parejas. Lee también: Lo nuevo de Elon Musk: ahora dice que comprará al club inglés Manchester United El documento, además, pide a «todas las localidades» mejorar las políticas de bajas laborales por maternidad. Analistas citados por el rotativo Global Times señalan que no es común que tantos departamentos del Gobierno chino publiquen conjuntamente un plan de estas características. El plan fue acogido con escepticismo en las redes sociales chinas, donde los usuarios criticaron la insuficiencia de las ayudas y tardanza de las autoridades en proporcionarlas. «Estas ayudas son como que te presten cinco dólares para comprar un Maserati», lamentaba un usuario de Weibo, equivalente a Twitter, bloqueado en el país asiático. Lee también: Lula vs Bolsonaro: arranca la campaña más polarizada en décadas en Brasil Tras décadas imponiendo la política de un solo hijo y posteriormente ampliarla a dos, China permite desde el año pasado a sus ciudadanos tener un tercer hijo, aunque la decisión no ha sido acogida con gran entusiasmo por la población, debido tanto a la carga económica que supone la crianza como a la prioridad que muchas mujeres decide dan a su carrera laboral. La Comisión Nacional de Sanidad de China confirmó este mes que la población del país, el más poblado del mundo, experimentará un crecimiento negativo antes de 2025. El año pasado fue el que registró un menor número de nacimientos en numerosas provincias chinas y solo la provincia suroriental de Cantón, la más poblada del país, vio nacer más de un millón de niños en dicho año, según datos recientes. Lee también: Cuba abre inversión extranjera en comercios pero mantiene monopolio en comercio exterior La población de otras provincias como Hunan (centro) o Jiangxi (centro) cayó al nivel más bajo desde hace casi 60 y 70 años, respectivamente. Expertos internacionales han vaticinado que la vecina India, con una población de unos 1.380 millones de habitantes en la actualidad, superará a China en un futuro cercano para convertirse en el país más poblado de la Tierra. Agencia Efe : todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe .

Publicado: 16/8/2022

