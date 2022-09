Criollos acuden al gofundme para atender emergencias

Entornointeligente.com /

La situación económica de millones de venezolanos en la actualidad es crítica.

Basta con visualizar la realidad que viven muchos, incluso la población económicamente activa, desde el ámbito de la salud cuando solicitan apoyo financiero a grupos o instituciones con la intención de paliar enfermedades y situaciones imprevistas.

Cecilia Acevedo, licenciada en Trabajo Social y especialista en Políticas Públicas, asegura que la realidad económica en Venezuela ha afectado la salud de millones de personas, quienes no cuentan con un seguro médico que pueda cubrir la atención de enfermedades, además de las situaciones de emergencia como intervenciones quirúrgicas, entre otras.

Acevedo afirma que en medio de la deficiencia del sistema público de salud en el país y la falta de recursos para acudir a centros privados, muchos venezolanos acuden a estas opciones de colaboración en colectivo como gofundme, rifas y más.

«Como profesional en Trabajo Social y empleada en una entidad de atención para personas con urgencias médicas te puedo decir que la situación de la salud de millones de venezolanos está en juego. Ya el tema de pedir ayuda económica para costear operaciones o cualquier situación imprevista no distingue. Por ejemplo, he atendido casos de profesionales que trabajan en empresas privadas que no gozan de seguro y menos del apoyo por parte del patrono», dijo.

«En Venezuela, la atención en materia de salud pasó a ser un lujo, no todos tienen garantía en ese aspecto», agregó.

Por su parte, el sociólogo Néstor Ramírez considera que el asunto de la salud es vital para toda persona.

Enfatiza que en este contexto socioeconómico, los ciudadanos se ven afectados como agentes productivos del país.

«A toda población se le debe garantizar el derecho a la salud. Cuando vemos la realidad en hospitales nos damos cuenta que se le obliga a las personas a resolver por otra vía. Es frustrante para cualquier ser humano en medio de una situación difícil, pedir dinero a otras personas o instituciones. La costumbre de pedir fondos para atenderse con un médico o especialista va en aumento», comentó.

Alternativas Cuando los fondos públicos y de las organizaciones benéficas no son suficientes, la recaudación de fondos (gofundme) puede salvar en situaciones difíciles.

Esto elimina las barreras tradicionales para pedir ayuda, permitiendo superar obstáculos económicos de forma más rápida, según la iniciativa de la plataforma gofundme.

La recaudación de fondos aprovecha el poder de las redes sociales e internet para proporcionar a la gente los medios para recaudar dinero, ayudar a otros a superar dificultades y lograr los objetivos a los que aspiran.

