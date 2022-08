Criollo José Buttó debutó con Mets ante Filadelfia

Entornointeligente.com /

José Buttó se estrenó en las Grandes Ligas como abridor de emergencia de Mets y, pese a no tener una buena salida, salió sin decisión en el triunfo de Nueva York 10-9 contra Filis de Filadelfia, tras una impresionante remontada en el último encuentro de una serie de cuatro en el Citizens Bank Park, el domingo por la tarde.

Buttó, que confrontó problemas para comandar sus envíos, encajó nueve hits –entre ellos dos jonrones de tres carreras cada uno de Alec Bohm- y siete anotaciones limpias, en cuatro entradas de labor.

El novato se fue a las duchas con una desventaja de 7-4 en el marcador, pero la ofensiva de los metropolitanos logró de venir de atrás en un par de ocasiones, en un compromiso que sufrió un retraso por lluvia de 46 minutos, en el sexto tramo.

Buttó, de 24 años de edad, y el zurdo Nate Fisher –ganador y una de las figuras del compromiso dominical- fueron ascendidos como parte de varios movimientos realizados por la gerencia neoyorquina después de la doble cartelera del sábado, con la intención de incorporar un par de brazos frescos.

El mánager Buck Showalter decidió darle la bola al venezolano para abrir en lugar de Taijuan Walker, quien se encuentra bajo observación día a día por espasmos en la espalda.

El lanzador, que no tiene relación filial con Francisco Buttó, dejó efectividad de 4.00 y 10,5 K/9 en 20 salidas, 18 aperturas, con el Binghamton (Doble-A), antes de ser ascendido al Syracuse (Triple A), club con el que realizó dos apariciones, en las que permitió cuatro rayitas en seis entradas (6.00 PCL), previo a su llamado al equipo grande.

El derecho es el prospecto número 14 de Mets, según MLB Pipeline.

