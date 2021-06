Criolla Arca protagoniza campaña de Calvin Klein

Entornointeligente.com / Calvin Klein impulsa una nueva campaña a favor del movimiento Lgbt llamada #proudinmycalvins (orgulloso en mis calvins) este 2021 donde la productora y vocalista Arca es una de las figuras que protagoniza la publicidad de la famosa marca.

La marca afirma que «proudinmycalvins» es más que una típica campaña publicitaria de moda. Es una afirmación del poder de las experiencias individuales y el sentido de comunidad que descubren cuando las comparten.

Este espíritu se refleja directamente en las acciones que Calvin Klein está tomando paralelamente a la campaña #proudinmycalvins, asociándose con organizaciones sin fines de lucro que apoyan “la defensa, la igualdad y la seguridad de las comunidades Lgbtqia+ en todo el mundo”, se lee en un comunicado.

Esto incluye una asociación The Trevor Project (el centro de crisis y prevención de suicidios más grande del mundo para jóvenes Lgbtqia+), así como apoyo a organizaciones como Ilga World, Transgender Legal Defense and Education Fund, National Pulse Memorial & Museum. (una organización sin fines de lucro establecida por el propietario del club nocturno Pulse luego del tiroteo del 12 de junio de 2016 en Orlando, Florida) y BlaQ Aboriginal Corporation en Australia.

This is really good. https://t.co/JTvqVcENPC

— Out Magazine (@outmagazine) May 26, 2021

