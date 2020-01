Criminosos roubam carro e levam cãezinhos em frente à garagem de prédio no Recreio

Entornointeligente.com /

RIO — Uma mulher estava saindo de carro do prédio onde mora, na noite desta sexta-feira, na altura do Posto 9 do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, quando foi surpreendida por criminosos armados, que, levaram não só seu veículo, um Renault Captur vermelho, como também dois cãezinhos da raça Shitzu: Simon, de 8 anos, e Mel, de 6. Desesperada, a dona, que prefere não se identificar, afirma que os irmãozinhos são xodó da família, e já oferece uma recompensa de R$ 2 mil para quem encontrá-los.

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio). Procurada, a Polícia Civil ainda não deu maiores detalhes sobre as diligências para encontrar os bandidos.

LEIA: Vigilante de escolta armada é morto em tentativa de roubo de carga

Presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara do Rio, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho (PODE), disse que irá realizar uma mobilização nas redes sociais para que os criminosos se sensibilizem de alguma forma.

— Vamos acionar protetores e a Delegacia de Meio Ambiente, a quem compete salvaguardar os animais. Acredito que uma mobilização nas redes sociais vá ajudar nas buscas. Se não sensibilizar os criminosos, que alguma testemunha dê alguma dica do paradeiro destes bichinhos — disse o parlamentar.

Sequestro neste sábado, também no Recreio Na manhã deste sábado, um homem também foi abordado por assaltantes que o levaram junto com seu carro. Acionado, o 31ºBPM (Recreio) fez buscas no bairro, com apoio da 42ªDP, e, em contato com a família da vítima conseguiram fazer o monitoramento do trajeto feito pelo veículo e de locais onde os bandidos estavam forçando-o a fazer saques no caixa eletrônico.

Polícia apreendeu revólver, munição, relógio de ouro e celulares com sequestradores Foto: Divulgação / PMERJ Os agentes, então, chegaram ao paradeiro do carro: Santa Cruz. Equipes do 27º BPM (Santa Cruz) encontraram o veículo, e, ao dar ordem de parada, os sequestradores tentaram fugir, mas acabaram sendo pegos, porque bateram num outro carro na Estrada da Pedra. A vítima, com escoriações, foi levada ao Hospital municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Os dois criminosos foram presos e uma arma foi apreendida.

