García Alcocer ofreció su renuncia; AMLO no la aceptó

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, detalles de los temas que abordó el martes, en una audiencia privada con el titular de la Comisión Reguladora de Energía , Guillermo García Alcocer .

“Cuando él planteó eso (la renuncia), le dije: ‘no, yo no quiero eso’. Él dijo: ‘si usted quiere…’. Y le dije: ‘eso ni lo plantees’. (No) era como antes: aquí tengo tu expediente y fírmale. ¡No! No somos lo mismo”, expuso López Obrador.

El Primer Mandatario refirió que García Alcocer le planteó que podía dedicarse a otras cosas, como la academia. “Le digo: ‘No, pero yo no te estoy plantando lo de la renuncia’”.

López Obrador destacó que no aceptó renuncia de García Alcocer , “porque si no, ¡imagínense cómo quedo!”.

“Yo tengo que cuidar todo eso. ¿Saben qué hacían antes en el autoritarismo? Decían: ‘mira’. Jalaban de un cajón el expediente, y decían: ‘fírmale’. No somos iguales, yo no puedo hacer eso, o sea, ni en público, ni en privado. Yo soy un hombre con principios y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Entonces, cuando él me plantea eso, le digo ‘no, esa es una decisión tuya, libre. Yo no voy a estar planteándote estas cosas’”.

Andrés Manuel López Obrador mencionó que en la reunión le expresó a García Alcocer que su gobierno no persigue a nadie ni es vengativo; que no utilizará el poder para cometer injusticias, y que no se llevará a cabo ningún acto arbitrario

Sin embargo, indicó que también le expresó al presidente de la CRE que tampoco encubrirá actos de corrupción, en caso de que así lo determine la Secretaría de la Función Pública ( SFP ), en la investigación que tiene abierta en su contra por posible conflicto de interés

“Lo que le expresé es que nosotros no perseguimos a nadie, que no somos vengativos, que no vamos a utilizar el poder para cometer injusticias, que no vamos a llevar a cabo ningún acto arbitrario. Pero al mismo tiempo le dije que tampoco podemos encubrir, yo hablo de complicidad, pero ya un abogado me aclaró que la palabra adecuada, el término adecuado, el concepto que debo usar es encubrimiento, que no debo de encubrir a nadie, no es ser cómplice, lo que procede es decir: no puedo encubrir a nadie”, dijo el mandatario

¿Qué le dijo el presidente de la CRE? –se le preguntó a López Obrador.

“Que él es inocente, que él ha hecho su trabajo. Por otro lado, hay elementos, yo no sé si de prueba, pero hay testimonios en donde sí existe una vinculación de familiares (de García Alcocer) en actividades que tiene que ver con esta comisión. ¿Quién lo va a resolver? La autoridad competente y ya”, concluyó

