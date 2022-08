Crianças sem vaga nas IPSS só vão ter direito a creche gratuita no privado a partir de Janeiro

Entornointeligente.com /

As crianças nascidas depois de 1 de Setembro de 2021 que não tiverem vaga nas creches do sector social e solidário vão poder usufruir da gratuitidade anunciada pelo Governo mas só a partir de Janeiro próximo. O Governo já iniciou as negociações com a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (Acpeep) para alargar a medida da gratuitidade da frequência das creches de forma a incluir as crianças que vão ficar sem lugar nos estabelecimentos das instituições particulares de solidariedade social (IPSS), mas o financiamento do Estado apenas começará «a partir de Janeiro», adiantou ao PÚBLICO a presidente desta associação, Susana Batista.

