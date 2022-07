Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Gasolina mais barata JN entrevista Zelensky Miss Brasil 2022 Simple Plan, 20 anos Criança é baleada na cabeça na comunidade do Carvão, em Itaguaí; Esther Vitória, de 5 anos, está internada em estado grave no Hospital Pedro II. Segundo a PM, um homem foi preso durante uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na região. Com ele, foram apreendidos uma pistola, um carregador e munições. Por Guilherme Santos e Alice Portes, TV Globo

20/07/2022 12h01 Atualizado 20/07/2022

1 de 1 Esther Vitória de Melo Pires, de 5 anos — Foto: Reprodução Esther Vitória de Melo Pires, de 5 anos — Foto: Reprodução

Uma menina de 5 anos foi baleada na cabeça na comunidade do Carvão, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, nesta quarta-feira (20).

Esther Vitória de Melo Pires deu entrada por volta das 10h no Hospital Municipal São Francisco Xavier. Pouco tempo depois, ela foi transferida para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

O estado de saúde da menina é grave, segundo a Prefeitura de Itaguaí.

Segundo informações da Polícia Militar, um homem foi preso durante uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na região. Com ele, foram apreendidos uma pistola, um carregador e munições.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com