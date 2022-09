Criadores de moda portugueses marcam presença em Paris

Entornointeligente.com /

Depois de em Junho passado , David Catalán, Duarte , Estelita Mendonça e Huarte levado a moda portuguesa a Paris, agora é vez de Nopin, Davii e Susana Bettencourt marcarem presença no showroom Tranoï durante a semana da moda. A iniciativa é fruto da parceria entre o Portugal Fashion (PF) e o parceiro oficial do certame organizado pela Federação Francesa de Alta-Costura e Moda.

Até 2 de Outubro, durante a Semana da Moda de Paris, a marca Nopin e os designers Davii e Susana Bettencourt vão estar a apresentar as propostas da próxima Primavera/Verão em formato de showroom ​para compradores estrangeiros. O evento, explica o PF em comunicado, «é dedicado a designers com uma abordagem mais criativa, assumindo valores de abertura e apoio aos jovens e marcas inovadoras».

É o caso de Nopin, a marca da jovem criadora Catarina Pinto, de 24 anos. Criada em 2006 e renovada em 2019, a Nopin nasceu no seio da confecção têxtil dos pais da designer responsável pelo projecto. Em Março passado , estreou-se no PF, concretizando «um sonho antigo», num desfile que queria também mostrar que a indústria tem lugar na passerelle , contava então ao PÚBLICO.

Foto Desfile da Nopin em Março Ugo Camera Já Davii, o designer brasileiro a viver no Porto há cinco anos, leva a Paris uma abordagem mais artística, com foco no «feito à mão». Esse lado mais artesanal é também assinatura do trabalho de Susana Bettencourt , nome sonante da moda portuguesa há mais de uma década. A criadora açoriana distingue-se pelas malhas, que são executadas pela marca do fio até à peça.

A participação dos três criadores portugueses em Paris resulta de um acordo entre o PF e a Tranoï assinado em Maio passado, que visa alavancar o trabalho de criadores com uma abordagem criativa, durante seis edições. No total são seleccionados, pela Tranoï, 45 designers de todo o mundo para estarem presentes em Paris. Ao PF cabe apontar alguns nomes portugueses que depois são escolhidos pela organização.

Por cá, a parceria materializa-se na vinda de compradores estrangeiros ao Porto, até Outubro de 2023. Essa abordagem comercial tem sido o foco da semana de moda da Invicta, que promove não só os tradicionais desfiles de moda, com também potencia a ligação dos criadores a novas parcerias no estrangeiro com um showroom durante os dias em que decorre o evento. «Numa primeira encomenda, há uma necessidade de perceber o contexto da marca. Esta é uma forma de ajudar os designers», explicava a directora do PF, Mónica Neto.

A próxima edição do Portugal Fashion, onde apresentam nomes como Alexandra Moura , Ernest W. Baker, Diogo Miranda , Miguel Vieira e Luís Onofre, terá lugar de 11 a 15 de Outubro no Porto.

LINK ORIGINAL: Publico

