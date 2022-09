Criadores de cão do barrocal algarvio querem reconhecimento internacional da raça

Entornointeligente.com /

O reconhecimento internacional, a preservação genética e a promoção e divulgação são os principais objetivos da Associação de Criadores de Cão do Barrocal Algarvio (ACCBA), criada em 2006 para recuperar uma raça que esteve «ameaçada», disse o presidente.

O cão do barrocal algarvio é um «cão primitivo» que adota o nome desta sub-região do Algarve, tem «porte médio» até 25 quilogramas, está ligado ao trabalho e à caça e chegou a estar «bastante ameaçado» nas décadas de 1980 e 1990, até um «grupo de pessoas e caçadores, liderados por José Afonso, começar a trabalhar na recolha de animais para reconstituir o sangue da raça», contou o presidente da ACCBA, Luís Coelho, à agência Lusa.

«É uma raça de cães que sempre existiu no Algarve, que foi mais ou menos abandonada pelos caçadores e as pessoas aí a partir dos anos de 1970, quando começaram a aparecer raças estrangeiras e os caçadores deixaram de usar os seus próprios cães, que se utilizavam no barrocal e na serra [do Algarve], para passarem a usar cães dessas raças estrangeiras» , explicou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Quando a recolha de animais e criação para garantir a diversidade genética começou a ser feito, em áreas do barrocal e da serra de Tavira, Loulé, São Brás de Alportel ou Silves, a partir da década de 1990, começaram também a ser desenvolvidos contactos com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) e com o Clube Português e Canicultura (CPC) e, em 2006, «houve a necessidade de criar uma associação» para «fazer a recuperação do cão» do barrocal algarvio, recordou.

O trabalho realizado pela associação permitiu «demonstrar que esta era uma raça propriamente dita» e, «em 2012, o Clube Português de Canicultura começou a fazer medições e todo o processo, dando origem à raça certificada em 2016», destacou Luís Coelho, frisando que o cão do barrocal algarvio passou a ser a 11.ª raça autóctone de Portugal, contando atualmente com cerca de 1.000 animais e uma vintena de criadores.

«Neste momento a raça está em divulgação e expansão, depois de ter estado claramente ameaçada nos anos de 1990», diagnosticou Luís Coelho, considerando que é agora preciso fazer «um trabalho para que esta raça passe a ser mais conhecida, valorizada».

É também necessário evitar a consanguinidade e o cruzamento entre animais aparentados, «alargar a base genética» e «ter várias linhas de sangue e várias famílias», para «evitar que se percam características como a cor, que «pode ser amarela, castanha, tricolor, malhada ou até mesmo preto, embora haja muito poucos» destes, assinalou.

«O nosso objetivo final é obter uma certificação que ainda não temos e temos de trabalhar bastante para ela, que é a certificação internacional. O cão do barrocal algarvio é a 11.ª raça autóctone certificada em termos nacionais, mas ainda não é reconhecida pela Federação Canina Internacional» , traçou como meta o presidente da ACCBA.

Luís Coelho espera agora que a divulgação da raça permita que mais pessoas conheçam e queiram ter cães do barrocal algarvio, que são «super-resistentes» e, «dada a sua natureza de cão de trabalho e caça, são rápidos, ágeis e de fácil maneio», estando sempre «disponíveis para qualquer atividade física».

«Não é um animal de companhia na sua base, mas é um cão dócil e há pessoas que o têm em casa», disse ainda o dirigente da ACCBA, sugerindo aos interessados em ter um animal desta raça e garantir a sua preservação que entrem em contacto com a associação.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com