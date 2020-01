Crew Dragon de SpaceX realiza prueba de escape en vuelo

Entornointeligente.com /

La nave Crew Dragon de SpaceX realizó una prueba de escape hoy para demostrar su habilidad en futuras misiones para sacar a astronautas de un peligro en caso de una emergencia en el ascenso del cohete.

A las 10:30 hora del Este, un cochete Falcon-9, que transportaba a la Crew Dragon y a dos maniquíes, fue lanzado desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida , mostró la transmisión en vivo de la NASA .

Crew Dragon separating from Falcon 9 during today’s test, which verified the spacecraft’s ability to carry astronauts to safety in the unlikely event of an emergency on ascent pic.twitter.com/rxUDPFD0v5

— SpaceX (@SpaceX) January 19, 2020

La nave espacial #CrewDragon que completó la #prueba de aborto en vuelo ha regresado a Cabo Cañaveral. Crédito: #SpaceX pic.twitter.com/vffLGq8dao

— Glaretum (@Glaretum) January 21, 2020

Casi un minuto y medio después del despegue, los motores de la primera etapa del Falcon 9 se apagaron y los propulsores SuperDraco de Crew Dragon se encendieron para llevar a cabo un escape de lanzamiento, catapultando al vehículo lejos del cohete, el cual se destruyó sobre el océano Atlántico.

“Desafortunadamente “, según palabras de la compañía, el Falcon 9 se rompió al caer sobre el océano, luego de alcanzar más de 12 millas (19,3 km) sobre la Tierra y viajar a 1,5 veces la velocidad del sonido.

De obtener el “aprobado” este test, Crew Dragon podría ser autorizado para volar con los astronautas en solo unas semanas, lo que marcará la primera misión de vuelo espacial tripulada para la NASA en casi una década.

Cerca de dos minutos y medio después de la separación, se apagaron los motores de SuperDraco, lo que permitió que la nave espacial avanzara sin esfuerzo hacia el punto más alto en su arco cuando la cápsula desechó su sección troncal para un reingreso.

(Con información de Infobae, NASA y agencias)

LINK ORIGINAL: Vanguardia

Entornointeligente.com