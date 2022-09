¿Crees que te mereces algo mejor?, por María García de Fleury

Entornointeligente.com /

¿Piensas que te mereces algo mejor y por eso quieres brincar para otra parte?; ¿Por qué tienes que pensar que mereces eso?; ¿Que mereces lo otro?; ¿Qué merece ser tratado bien?;¿Que no mereces tal cosa?; pero para merecer, debes averiguar y saber ¿Quién eres, Quién so? y, vivir en la verdad de lo que yo soy. Reconocer mis debilidades y fortalezas, reconocer mis fracasos y éxitos, eso es ser consciente de la verdad sobre ti mismo, vivir en la verdad de ti mismo es ser humilde.

A menudo, asociamos quiénes somos con nuestros logros, nuestras habilidades, triunfos, puedo definirme a mí mismo también por mis heridas y por mis habilidades, pero esto no es exacto, ¿Eres bueno, eres buena persona o no?; todos tenemos algo de bondad y nuestro ser en nuestro ADN. ¿Quién te dio tu bondad?, el cristinismo dice que tu bondad, lo que tú vales, viene de Dios porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios.

Tu bondad no te la ha dado ningún ser humano, así que no te lo pueden quitar, tampoco fue dada por lo que hiciste, por lo que haces, por lo que estás haciendo, por lo que dejaste de hacer, lo que tu vales, reside en tu identidad, en la profundidad de lo que eres, de quién eres como ser humano; sin Dios en la vida, tú no eres en una colección de células perecederas de moléculas, de partículas que se van acabando.

¿Por qué sientes a veces que eres maravilloso? ¿Por qué crees que mereces el amor, por qué crees que mereces la admiración de otras personas, por qué mereces cosas?; el que tú seas tú, es maravilloso, pero sin Dios lo que tú eres en un accidente complico, pero tú siento tú con la luz y el entendimiento de Dios significa que fuiste creada para un propósito, fuistes creado a propósito para darle gloria a Dios con determinadas capacidades y habilidades; por eso no es asunto de compararte con nadie, sino de desarrollar tus propias pertencialidades.

Cuando eliminas a Dios de la ecuación de la vida, la bondad y todo no se apoyen nada, todo se reduce a ¿Hice cosas buenas, hice cosas malas?, y todos sabemos que hay cosas buenas de nosotros que la gente ve y cosas malas que no ven. Así hay gente que puede decirte que «bueno eres», pero tú te conoces y sabes que eso no es tan verdad.

¿Quién eres?, eres imagen de Dios, eres hijo de Dios, eso no lo puedes perder porque nadie te lo ha dado sino Dios y por lo tanto lo que eres nadie te lo puede quitar . Es en ese momento cuando podemos conocer nuestra, verdad y ser humildes.

Nadie ni el Premio Nobel más celebre ha logrado utilizar todos los bienes que Dios le ha dado ni usarlo al máximo beneficio de la humanidad, preocuparte mucho y preguntar a cada rato ¿Cómo lo estoy haciendo?, es sobre preocuparnos.

Hay que pensar menos en nosotros mismos, no considerarme el centro del universo, reconocer que hay personas mejores que yo y que eso está bien, hay que dejar de pensar en que me merezco algo mejor.

Dios es mejor que yo, pero eso está bien porque Dios me creó para algo que debo descubrir.Cada uno de nosotros merecemos como persona porque hemos sido creados a imagen de Dios, amigos y con Dios siempre ganamos.

