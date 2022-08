Creditos ANSES: líneas y requisitos para acceder

Entornointeligente.com /

Sobre los cambios que se produjeron, la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta hizo foco en la titularidad de los préstamos que se entregan. «Por la presente medida se incorporan a los y las titulares de las pensiones graciables de la Ley Nº 26.913 dentro del universo de personas con acceso a los PRESTAMOS ANSES, a fin de contribuir desde el Estado nacional con aquellas personas víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino hasta el 10 de diciembre de 1983», estableció el Gobierno nacional en la Resolución 50/2022 publicada en el Boletín Oficial.

Informate más Jubilados ANSES: aumento y bono cuánto voy a cobrar a partir de hoy A continuación, te compartimos los detalles sobre las líneas crediticias que ofrece la ANSES a sus beneficiarios.

Pesos-dinero-plata.jpg Quiénes pueden acceder a Créditos ANSES 2022 Jubilados y pensionados Titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o pensión no contributiva por vejez Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o madres de 7 hijos o más Nuevos Créditos ANSES para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos Esta última línea de crédito fue la que se incorporó a través de la medida publicada en el Boletín Oficial Jubilados: detalles sobre el préstamo El monto se amplió recientemente, con el objetivo de garantizar «las mejores condiciones y las tasas más bajas». Sobre ello, se puede acceder hasta $240.000 El crédito tiene un plazo de devolución en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa fija del 29% Se debe tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito Se debe residir en el país Además, para realizar el trámite se necesitará el DNI y CBU de cuenta bancaria a nombre del solicitante En el caso de la línea de créditos para Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los requisitos son los mismos. El dinero en este caso puede ser de $5.000 hasta $85.000.

PNC para madres: qué hay que saber Destinados a quienes cobran la prestación por Invalidez y madres de 7 hijos o más Los montos van de $5.000 a $85.000 con un plazo de devolución de hasta 48 cuotas Se debe residir en el país Ser mayor de 18 años Tener menos de 78 años al momento de finalizar el crédito Presos políticos Los montos pueden ser desde $5.000 a $85.000 Se debe residir en el país Ser mayor de 18 años Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito El beneficio les corresponde a personas que cobren pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la Argentina Cómo pedir un préstamo Anses Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Reunir la documentación: DNI y CBU de cuenta bancaria. Solicitar el crédito en el menú Créditos ANSES > Solicitar crédito – Jubilaciones y Pensiones (o la prestación que corresponda). Elegir el monto y plazo que prefieras. Enviar la solicitud y descargá el comprobante. Fachadas ANSES (1).JPG Más notas sobre ANSES Jubilados ANSES: cómo obtener entradas gratis y 2×1 en cines

Mi ANSES: ¿Se puede solicitar historial laboral sin tener clave fiscal?

Programa Hogar ANSES: cómo descargar y completar el formulario

Paso a paso: cómo acceder a la Libreta AUH desde Mi ANSES

Programa Acompañar ANSES: quiénes recibirán $48.850

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com