La desigualdad material que hoy afecta a muchos ciudadanos de nuestro mundo y de nuestra región constituye una grave forma de desigualdad. Si proyectamoslas cifras de los últimos años, la esperanza de alcanzar finalmente, la eliminación de la pobreza en casi todo el mundo parece al alcance de la mano, pero la brecha de ingreso entre los más ricos y los más pobres de la sociedad se mantendrá o se hará mayor. El que en una sociedad democrática se acepte la existencia de extrema pobreza, existiendo los medios para hacerla desaparecer, es claramente discriminatorio. La desigualdad económica, de manera más general, parece cumplir también con la definición. Lo hace con la existencia de dos categorías de ingreso, que tienen en la sociedad un tratamiento distinto: la de quienes reciben ingresos por su trabajo y la de aquellos que reciben su ingresocomo renta de su capital. Thomas Piketty ha definido esta situación de la siguiente manera: «En verdad, el ingreso consiste de dos componentes: el ingreso por trabajo (sueldos, salarios, bonos, ganancias de trabajo no asalariado y otras remuneraciones legalmente calificadas como relacionadas con el trabajo) e ingreso del capital (renta, dividendos, intereses, ganancias de capital, royalties, y cualquier otro ingreso derivado del mero hecho de poseer capital en forma de tierras, bienes raíces, instrumentos financieros, equipos industriales, etc. Nuevamente sin importar su calificación legal precisa»Piketty verifica luego que, a lo largo de varias décadas, el crecimiento del ingreso proveniente del capital ha sido de un 4% a 5%,mientras que el crecimiento de la economía ha sido, en promedio, de un 1,5%. Ello obviamente significa que la otra categoría, la de quienes viven de su trabajo, recibe una remuneración porcentual cada vez menor. Está La tendencia parece durable, sobre todo cuando el mismo autor y otros estiman que en los próximos años la desigualdad en el ingreso tenderá a ser mayor. Más aún, al parecer esta fue siempre la tendencia natural en lahistoria.

La desigualdad ha pasado a primer plano en la agenda de políticas e investigaciones de las Américas. Los responsables de las políticas están concentrándose en el nexo entre desigualdad y pobreza, en tanto que los economistas están estudiando las relaciones entre la desigualdad, la redistribución y el crecimiento. En América Latina, la región más desigual del mundo, las políticas sociales más incluyentes ayudaron a 61 millones de personas a escapar de la pobreza y contribuyeron, junto con el crecimiento elevado y la estabilidad macroeconómica, a una reducción de la desigualdad de los ingresos durante el decenio pasado. Desde 1990, la tasa de pobreza de la región ha bajado de 48% a alrededor de 28%. La pobreza extrema también ha disminuido considerablemente, a 11%1 . La clase media de América Latina ha crecido; ahora, por primera vez, es igual al número de personas que viven en la pobreza.

Sin embargo, todavía hay mucho que hacer para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible, ya que cuatro de cada diez personas viven en lo que el periódico Financial Times de Londres llama «el medio frágil». No son pobres pero tampoco gozan de seguridad económica. Ganan entre cuatro y diez dólares . Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), La desigualdad y la inclusión social en las Américas: Elementos clave, tendencias recientes y caminos hacia el futuro Maryse Robert* – por día. Son muy vulnerables y propensos a caer de nuevo en la pobreza como consecuencia de conmociones económicas o familiares. Aunque la distribución de los ingresos mejoró en América Latina en el último decenio, con el aumento de un punto porcentual como mínimo de la participación del quintil más pobre en el total de los ingresos en ocho países y la disminución de cinco o más puntos porcentuales de la participación relativa del quintil más rico en nueve países, la desigualdad sigue siendo un grave problema . Sin embargo, la desigualdad de los ingresos no es un fenómeno privativo de América Latina en nuestro hemisferio.

Tanto Estados Unidos como Canadá, al igual que otros países desarrollados, han experimentado un aumento de la desigualdad en los últimos 30 años. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proyectó un crecimiento económico para Venezuela al término de 2022 entre el 5 y 10 por ciento.

