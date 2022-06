Crecieron 39% las exportaciones de la industria química y petroquímica

Entornointeligente.com /

El reporte precisó que el crecimiento de producción del 3% respecto al abril de 2021, c on los productos finales agroquímicos como subsector más influyente. No obstante, cayó un 12% respecto al mes de marzo de 2022 debido a paradas de plantas no programadas, y stock acumulado, mientras que en el primer cuatrimestre de este año alcanzó un alza del 16% respecto al mismo período del año anterior.

Las ventas locales se incrementaron un 49% interanual, producto del aumento de volumen de ventas y precios de los productos a nivel global, considerando, además, la depreciación del dólar, siendo los productos finales agroquímicos el subsector más influyente.

El acumulado de los primeros cuatro meses del año registró un incremento del 43%, y respecto a marzo, se observó una caída del 3% influenciado por los productos finales agroquímicos.

Las exportaciones revelaron un crecimiento intermensual del 21% y un incremento interanual del 39% producto de aumentos en precios y volúmenes vendidos, oportunidades de exportaciones puntuales, destacando a los productos finales termoplásticos como el subsector predominante, y por los mismos motivos, el acumulado del año creció un 68%.

Por otra parte, el informe señaló que la capacidad instalada del sector durante abril tuvo un uso promedio del 51% para los productos básicos e intermedios y del 86% para los productos petroquímicos.

La balanza comercial de los productos del sector durante abril de 2022 fue de 116% menor al mismo mes del año anterior, con variaciones positivas del 86% en las importaciones y del 40% en las exportaciones.

Finalmente, las ventas totales que abarca mercado local y exportaciones durante abril de 2022 alcanzaron los u$s482 millones de dólares , acumulando un total de u$s1.775 millones en el primer cuatrimestre del año.

