Crecen las alarmas: EEUU podría declarar una emergencia de salud por la viruela de mono

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos considera declarar una emergencia de salud pública por el aumento de casos de viruela de mono en ese país, según el coordinador de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, Ashish Jha.

Jha expuso que esta medida se tomaría si las políticas actuales no pueden frenar a la viruela de mono en Estados Unidos. Así pues, esperan evitar la propagación masiva de esta enfermedad proveniente de África .

El especialista apuntó que Estados Unidos tiene un plan de cuatro etapas para hacer frente a la viruela en las zonas afectadas, según la Voz de América .

Ashish Jha durante una rueda de prensa. Foto: cortesía Jha señaló que el grupo más afectado es la comunidad LGBT+, ya que la mayoría de las infecciones en Estados Unidos y Europa son de hombres que tienen relaciones con otros hombres . En consecuencia, enfatizó en «no usar este momento para propagar mensajes homofóbicos o transfóbicos».

EEUU FRENTE A LA VIRUELA DE MONO El Gobierno de Joe Biden pondrá a disposición un millón de vacunas contra la viruela de mono en los próximos días. Asimismo, la Administración de Fármacos y Alimentos de (FDA, en inglés) aprobó el miércoles un envío adicional de casi 800.000 dosis.

El secretario de Salud, Xavier Becerra, aseguró que su departamento «ha hecho sus deberes» contra el brote. Por tanto, sostuvo que brindarán vacunas para frenar el brote de contagios en Estados Unidos .

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO SOLICITAR LA BÚSQUEDA DE LOS VENEZOLANOS PERDIDOS EN EL DARIÉN? ESTO ES LO QUE DEBES SABER Una persona se prepara para vacunarse contra la viruela del mono en el Northwell Health Immediate Care Centerm en Fire Island-Cherry Grove, New York. Foto: cortesía. Hasta este jueves, Estados Unidos ya cuenta con 4.600 casos de viruela de mono , una enfermedad endémica de África y que no tenía presencia en este país. El estado de Nueva York cuenta con mil contagios y es la entidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó este sábado la emergencia sanitaria internacional por el brote, el cual ya cuenta 16.00 casos . En consecuencia, exhortó a la comunidad internacional a tomar medidas para frenar el aumento de casos.

