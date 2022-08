Crece polémica por propuesta de Petro de liberar a los de Primera Línea que vandalizaron Bogotá

Entornointeligente.com /

Luego que el presidente electo Gustavo Petro y la comisión de empalme hicieran un informe, en el que afirman que buscarán la manera para lograr la liberación de los miembros de la Primera Línea que fueron capturados en el marco de las protestas del Paro Nacional, Iván Duque rechazó esta propuesta.

El mandatario afirmó que el hecho no tiene nada que ver con que sean jóvenes, sino que hacen parte de una estructura delincuencial.

«Yo no entiendo por qué estamos tratando como de segmentar la conversación, es que no es un tema de jóvenes y Primera Línea. No tienen nada que ver que sean jóvenes; la Primera Línea es una estructura, una organización «, señaló Iván Duque.

Dijo que estas capturas se realizaron por vandalizar el transporte público, establecimientos comerciales, infraestructura, entre otros.

«Aquí se han proferido con capturas a quienes han cometido delitos, incendiar el transporte público, dañar infraestructura, quemar palacios de justicia, quemar centros de atención de la Fiscalía, quemar establecimientos de comercio, destruirlos y vandalizarlos son delitos», expresó.

Finalmente, Iván Duque dijo que no se debe premiar a las personas que fueron capturadas por el evidente material probatorio.

«Han pasado también por jueces de control de garantías que han encontrado evidencia contundente. No le podemos decir a la sociedad que el que destruye y vandaliza lo premiamos porque entonces qué mensaje le estamos dando en nuestros hijos y el resto la sociedad el que comete un delito tiene que pagar», recalcó el mandatario.

