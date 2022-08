Entornointeligente.com /

Crece la tensión en The Voice Dominicana Agosto 1, 2022 La tensión crece en The Voice Dominicana debido a que solo faltan dos capítulos para concluir las Audiciones a Ciegas de esta segunda temporada.

Eddy Herrera lleva la delantera en números de participantes, pero todo puede cambiar en estos episodios restantes, donde además deben ajustar cada uno de sus equipos porque solo 14 de cada team, seguirá a las batallas.

