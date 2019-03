Crece el llamado de la oposición para autorizar fuerzas militares extranjeras en territorio de Venezuela

Entornointeligente.com / Cada vez más voces de los partidos enfrentados con el régimen de Nicolás Maduro reclaman la aplicación del artículo 187 de la Constitución, que puede ser activado por la Asamblea Nacional para abrir la puerta a una intervención de fuerzas de otros países (Reuters) El proclamado presidente interino Juan Guaidó se refirió este sábado a la posibilidad de autorizar una intervención extranjera en territorio venezolano para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro. “El artículo 187, cuando llegue el momento “, afirmó el líder opositor ante una multitud. “¡Intervención, intervención! “, vociferó la muchedumbre en Caracas. En la Carta Magna, el punto 11 del artículo 187 indica que corresponde a la Asamblea Nacional “Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país “. Por su parte, otros líderes que hacen frente al régimen de Nicolás Maduro multiplican los llamados en este sentido. “Es hora de avanzar”, sostuvo María Corina Machado, reclamando que el Parlamento “debe activar” dicho artículo. Por su parte, Antonio Ledezma, exiliado alcalde de Caracas, consideró que “esta es la hora y el momento de aplicar” tal proceso, que abre la puerta a las fuerzas extranjeras en territorio nacional. Guaidó se manifestó acerca de este punto cada vez más comentado por la oposición, aunque sin dar un respaldo contundente. “Todas las opciones están sobre la mesa y lo decimos responsablemente “, remarcó Guaidó, haciendo propias las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, quien no descarta una acción militar en Venezuela. De todas formas, matizó: “Hay que ser responsables; esa opción está sobre la mesa, pero yo no sería digno del cargo que me ha tocado desempeñar si no les dijera claramente: Esa opción implica en cualquiera de sus variantes sangre, y aquí el único que se mantiene sobre sangre es el usurpador de Miraflores “. (Con información de AFP) MÁS SOBRE ESTE TEMA:

