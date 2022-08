Cérebro, esse nosso grande inimigo

Entornointeligente.com /

«Agora já sabes, e saber é metade do caminho.» Quem está familiarizado com a série de televisão americana G.I. Joe , lançada nos anos 1980, certamente reconhecerá esta expressão traduzida livremente para português da expressão » Now you know, and knowing is half the battle «, que aparecia no final de cada episódio. Mas poderão não saber que se trata de uma falácia, a Falácia de G.I. Joe, um termo cunhado pela ciência cognitiva que descreve como ter o conhecimento ou a noção de que somos propensos a vieses cognitivos não é — conforme sugerido — suficiente para os evitar.

