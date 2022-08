Creador de Los Sims recaudó $6 millones para crear juegos blockchain

Entornointeligente.com /

Will Wright, el creador del mítico videojuego de simulación Los Sims, recibió el apoyo por parte de la firma Griffin Gaming Partners.

Con el objetivo potenciar el desarrollo de los videojuego VoxVerse y Proxi, Griffing Gaming Partners decidió financiar a Gallium Studios con 6 millones de dólares .

El estudio fundado por Will Wright , quien es reconocido por el videojuego Los Sims , integrará a sus proyectos la tecnología blockchain y los tokens no fungibles (NFT).

Desde el lanzamiento de su primera versión el 31 de enero de 2000 —a cargo de Maxis y Electronic Arts— Los Sims ha vendido más de 100 millones de copias . Gracias a estas cifras, es considerado el videojuego de PC más vendido de la historia.

De acuerdo al reporte de VentureBeat, el estudio utilizará blockchain en el videojuego VoxVerse , el cual será un metaverso con NFT incorporados. Estos NFT serán parte de VOX Collectibles de Gala Games, proyecto cripto en el que trabaja Wright.

En paralelo su compañía desarrolla Proxi , un videojuego para dispositivos móviles de simulación de memoria, y que es la gran apuesta de Gallium Studios.

El equipo desarrollador también está conformado por Lauren Elliott , creador del videojuego Where in the World is Carmen Sandiego? , cuya serie ha recibido a lo largo de su historia alrededor de 125 premios.

En entrevista con VentureBeat, Wright comentó que la asociación con Griffin dará a la compañía la libertad de concentrarse en las experiencias de entretenimiento principales que les apasiona construir.

También mencionó que la empresa está entusiasmada por operar en la vanguardia de las nuevas tecnologías. Sin embargo, debió lidiar con ballenas NFT que no estaban interesadas en el videojuego , sino que en la especulación de sus activos.

Gallium Studios y la visión de Wright Para incursionar en la tecnología blockchain , Gallium se ha asociado con Forte.io para potenciar la Identidad Digital Soberana (SSI) de los jugadores en sus juegos y economías. Con esta asociación, esperan proporcionar un acceso sencillo a los tokens no fungibles (NTF) y la Web3.

«Estamos en un punto en el que la IA avanzada y las características principales de la tecnología blockchain pueden combinarse para apoyar la visión de Will Wright de mantener a los jugadores en el centro del proceso de desarrollo».

Wright, que es uno de las personas más influyentes del mundo en cuanto a videojuegos de simulación, anunció Proxi en 2018. Esto lo hizo una década después del lanzamiento de Spore , su último videojuego.

Gallium Studios llevó a cabo una preventa de tokens de Proxi a finales de 2021, logrando recaudar 725 millones de dólares . Con el diseño del videojuego, que estará influenciado por la ciencia ficción, buscará situar a los jugadores en primer lugar.

En Proxi los jugadores podrán conocer los recuerdos de la infancia, la universidad o el trabajo de los usuarios, con el propósito de «entrar y corregir». Wright profundiza:

«Me intrigaba la idea de que la mayor parte de lo que somos, cuando nos levantamos por la mañana, es una colección de todos los recuerdos de nuestra vida. Pensé que sería genial extraer eso de una manera personal, divertida y lúdica. Ojalá mi abuela hiciera esto. Me gustaría tener los 100 recuerdos más importantes de su vida que puedo recuperar con sus propias palabras. Casi como una cápsula del tiempo psicológica».

Arte conceptual de Proxi. El equipo desarrollador de Gallium Studios está compuesto por veteranos de la industria de los videojuegos, con pasado en compañías de la talla de Electronic Arts, Blizzard Entertainment, WB Games, Pixar y Second Life .

De momento, Proxi y VoxVerse no cuentan con una fecha de lanzamiento. Eso sí, es probable que el creador de Los Sims lance Proxi por etapas .

La primera de ellas sería la liberación de la herramienta Memory Maker , la que sería muy parecida a la herramienta de creación de criaturas de Spore.

Descargo de responsabilidad Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica con buena fe y sólo con fines de información general. Cualquier acción que el lector tome sobre la información encontrada en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.

