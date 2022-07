Créditos Mi ANSES: pagan a jubilados $240.000 de qué se trata

Entornointeligente.com /

Se pueden solicitar de manera online y sin tener que acercarse a una de las oficinas del organismo para pedir su aprobación. Además, hace un tiempo que la entidad amplió los montos con «mejores condiciones» y las «tasas más bajas».

Informate más Subsidio de tarifas de luz y gas: quiénes deben anotarse esta semana Pesos-dinero-plata.jpg Cuáles son las líneas de créditos ANSES disponibles Para jubilaciones y pensiones. Para Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez. Para pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos). Para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos. Para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra. Para Jubilados y pensionados. Cuáles son los requisitos para jubilados y pensionados de ANSES Residir en el país Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito DNI CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking Qué montos ofrece ANSES El monto arranca en los $5.000 y llega hasta los $240.000.

En tanto, los interesados podrán financiar el pago en 24, 36 o 48 cuotas que no podrán superar el 30% del haber mensual. El crédito se depositará en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Por otro lado, quienes ya tengan el préstamo podrán ingresar a Mi ANSES para consultar en qué estado se encuentra.

Cómo solicitar un préstamo para jubilados: paso a paso De forma online Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Reunir toda la documentación: será necesario el último ejemplar del DNI para comenzar la solicitud. Realizar la solicitud formal: dentro del menú seleccionar «Créditos ANSES», «Solicitar Crédito – Jubilaciones y Pensiones». Seleccionar el monto y plazo de pago: se podrá usar un simulador de monto y cantidad de cuotas para elegir la adecuada. Después de verificar todos los datos (DNI, CBU o cuenta donde se va a cobrar, el monto y cuotas), enviar la solicitud. De forma presencial Deberás pedir un turno en la web de ANSES, para ello será necesario llevar el último ejemplar del DNI y tener los datos personales y de contacto actualizados.

