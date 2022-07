Cárceles más humanas

Entornointeligente.com /

El sistema carcelario dominicano sigue siendo el mismo. Cambiaron el alcaide de La Victoria, y según Roberto Santana, el nuevo maneja 7 millones de pesos semanales, no detalló para qué. Aunque hace tres semanas de su denuncia, nada se ha investigado, aparentemente. Nadie ha sido sancionado. En las demás cárceles también se sustituyeron los alcaides, pero siguen las quejas por los maltratos, mala alimentación, retención de reclusos que cumplieron condenas, no se da asistencia médica a los enfermos, falta transporte para llevar los reclusos a las audiencias. Es que allí todo sigue igual. La cárcel de La Victoria está sobrepoblada desde hace años, mientras el nuevo recinto se deteriora. No vemos razones para que no sean llevados allí los presos de la vieja Victoria. Punta Catalina se inició, se concluyó y se inauguró bajo cuestionamientos de corrupción. Hoy, ha evitado que el país caiga en una total oscuridad. ¿Por qué no seguir investigando la denunciada corrupción de Las Parras y llevar allí a los reclusos de La Victoria? Total, se construyó para ellos. No creo que por ocuparla se crearan obstáculos para que sigan las investigaciones. Si se encuentran anomalías, la presencia de los reos en la nueva edificación, no debe ni puede impedir que se aplique el castigo que merecen funcionarios, ingenieros y empresas constructoras. Mientras tanto creemos urgente un cambio en el sistema carcelario dominicano, para mejorar la vida de los seres humanos que allí purgan condenas.

